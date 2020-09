El PP exigeix a Sánchez aclarir si vol indultar els presos de l'1-O

El vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Montesinos, ha emplaçat el govern espanyol a aclarir si vol indultar els presos de l'1-O. En una atenció als mitjans a Conca (Castella i la Manxa), Montesinos ha demanat una resposta "clara" i "immediata" per conèixer "tota la veritat" i saber si el president del govern espanyol està negociant el suport dels independentistes als pressupostos generals de l'Estat a canvi de la llibertat dels presos.Després que el vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, hagi dit en una entrevista a La Vanguardia que preferia no parlar en públic dels indults, el PP ha criticat que Pedro Sánchez vulgui indultar aquells que "van intentar un cop conta les institucions i la legalitat espanyola".A la mateixa atenció als mitjans, el PP ha reclamat que l'executiu de Pedro Sánchez aclareixi si congelarà els sous a funcionaris. "És veritat o no?", ha preguntat. Així ha criticat la mesura que podria afectar a funcionaris, sanitaris, forces de seguretat de l'Estat i a professors. També ha dit que l'executiu ha d'aclarir si vol congelar les pensions. D'altra banda, Montesinos ha exigit que facin pública la xifra "real" de defuncions per la covid-19 a tot l'Estat.Sobre les darreres informacions que han aparegut els darrers dies sobre el cas 'Kitchen', Montesinos ha dit que els "preocupen" però que cal deixar que els tribunals "facin la seva feina". "El compromís del president Casado amb l'exemplaritat i la transparència", ha posat de manifest durant l'atenció als mitjans.

