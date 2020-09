La viròloga que va fugir de la Xina diu que demostrarà que el coronavirus va sortir d'«un laboratori de Wuhan»

La viròloga de Hong Kong que va fugir als Estats Units, Li-Meng Yan, ha anunciat en una entrevista a la britànica ITV recollida pel The Sun que demostrarà que el coronavirus va ser creat en un laboratori xinès, concretament d'un institut de Wuhan.En aquesta línia, Yan assegura que "la seqüència del genoma és com una empremta dactilar" i que "a partir d'aquí, pots identificar coses". De fet, la viròloga afirma que "qualsevol, fins i tot si no té coneixements de biologia, serà capaç de llegir-ho i comprovar, identificar i verificar-ho". Aquesta serà la clau del seu argument: "Utilitzaré aquesta evidència per explicar a la gent per què ha vingut això d'un laboratori de la Xina, per què són ells qui ho han fet".La doctora Yan va viatjar als Estats Units a finals d'abril fugint de la Xina, on assegura que la seva vida corria perill. "No em feu tornar. He vingut a explicar la veritat del coronavirus. Protegiu-me o, si no, el govern xinès em matarà", va assegurar en aterrar al país.La científica va explica que el seu govern coneixia el perill del SARS-CoV-2 abans del 31 de desembre, quan es va informar del brot de Wuhan. La viròloga assegura que van descobrir que el virus es transmetia molt fàcilment entre humans mentre el govern ocultava la informació.

