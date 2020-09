Detenen per homicidi imprudent el conductor del cotxe accidentat a Riudoms

Els Mossos d'Esquadra han detingut per homicidi per imprudència greu i per conduir begut el conductor del cotxe que aquest diumenge a la matinada s'ha accidentat a Riudoms (Baix Camp). Segons un comunicat del Servei Català de Trànsit, l'home, de 32 anys i veí de Reus, ha donat una taxa d'alcohol superior a 0,60 mg/litres d'aire expirat i ha estat arrestat aquest matí.En el sinistre, que ha tingut lloc quan passaven pocs minuts de la mitjanit, ha mort el passatger del davant del cotxe, de 28 anys i veí de Reus, i ha resultat ferit de poca gravetat el conductor. El sinistre ha passat a la TV-3141 al quilòmetre 4,8, on, per causes que s'investiguen, el cotxe ha sortit de la via i ha bolcat.Fins al lloc s'han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del SEM. El conductor, que ha patit ferides de poca gravetat, ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus després de tenir l'accident i aquest diumenge al matí ha estat detingut per un delicte d'homicidi per imprudència greu i per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir begut.Amb la victima d'aquest sinistre, són 76 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

