Mor l'advocat de l'Estat en cap a Catalunya que va demanar investigar els votants de l'1-O

Nos acabamos de enterar del fallecimiento de Severo Bueno, abogado del Estado jefe en Cataluña, un gran profesional comprometido con la defensa de la legalidad en esta comunidad. Nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. — APM Cataluña (@JuecesAPMCAT) September 13, 2020

L'advocat de l'Estat en cap a Catalunya, Severo Bueno de Sitjar de Togores, ha mort aquest diumenge segons han confirmat a través de Twitter l'Associació Professional de la Magistratura (APM). De moment, es desconeixen les causes de la mort del lletrat.Com a representant de l'Estat va reclamar que s'investigués als votants de l'1-O que van denunciar l'operació policial en creure que van obstaculitzar l'acció dels policies utilitzant la "força intimidatòria de la massa tumultuària".Bueno de Sitjar reclamava la imputació de 36 votants ferits en quatre escoles que van denunciar o es van querellar contra la policia, a més d'identificar altres concentrats que apareixerien en els vídeos que hi havia en la causa i que eren considerats "organitzadors de la resistència".Com a lletrat també va denunciar la Generalitat per no escolaritzar una nena en castellà el 2009 i el Tribunal Suprem li va donar la raó el 2016 condemnant l'administració catalana a pagar una 3.000 euros a la família. La cerimònia de comiat se celebrarà aquest dilluns al migdia a l'oratori del tanatori de Collserola.

