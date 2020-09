«Tindrem molts positius d'alumnes i professorat, però no voldrà dir que l'escola no hagi fet bé la seva feina»

El director general de Centres Públics del Departament d'Educació, Josep González Cambray, ha assegurat aquest diumenge que els centres educatius ho tenen "tot a punt" per a l'inici del curs escolar, tot i que ha advertit que caldrà "conviure amb el virus" i ha apel·lat a la "corresponsabilitat" en el compliment de les mesures. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Cambray ha admès que hi haurà "molts casos positius" entre l'alumnat i el professorat, però que "no voldrà dir que l'escola no hagi fet bé la seva feina".El director general de Centres Públics preveu "bastantes" aules tancades per setmana i ha recordat que al País Valencià n'han tancat una trentena ja la primera setmana, amb la meitat de centres dels que té Catalunya."Que tot estigui a punt no vol dir que no sigui un curs excepcional", ha dit Cambray, que preveu "moltes dificultats" un cop els alumnes tornin a les aules a partir d'aquest dilluns. Tot i aquesta situació, ha defensat que els centres educatius "han d'obrir sí o sí" i que "no hi ha alternativa", ja que molts alumnes porten sis mesos sense trepitjar les aules.Cambray ha detallat les mesures que el Departament d'Educació ha posat en marxa per començar el curs en plena pandèmia de la covid-19, i també ha demanat corresponsabilitat" perquè fora de l'horari lectiu també es compleixin les mesures, com ara en el moment en què els pares portin o recullin els seus fills. I ha afegit: "quan un alumne surti de l'escola no es pot abraçat amb un altre a la plaça del davant". Ha explicat que, en el cas de les activitats extraescolars, es podran fer "sempre que es mantingui distància, mans i mascareta".El director general de Centres Públics ha admès que caldrà prendre mesures encara que pedagògicament no els agradin, com l'ús de la mascareta a partir dels sis anys almenys durant les dues primeres setmanes de curs, per garantir que "l'escola estigui oberta i tingui el mínim risc possible". En aquest sentit, ha recordat que "el risc zero no existeix" i ha remarcat que "l'escola no és amplificadora del virus, però reflecteix la realitat".Cambray també ha fet referència al col·lectiu de pares que no volen portar els seus fills a l'escola. El director general de Centres Públics ha dit esperar que siguin "els menys possibles" i que treballaran per "convèncer que l'escola és l'entorn més segur possible a banda de casa seva". Així, ha explicat que primer hi haurà un "període de convenciment" i que posteriorment s'analitzaran els casos.En cas d'un positiu en una aula, el responsable d'Educació ha recordat que tot el grup estable haurà de passar una quarantena de 14 dies, però que es continuarà fent docència a distància. Pel tancament d'una escola sencera, Cambray ha explicat que hi haurà d'haver entre dos i tres casos al centre, i que en aquest moment es decidirà en funció del seu context, com ara quina és la presència del virus en aquella localitat o barri. Aquesta decisió, ha remarcat, la prendran conjuntament els departaments de Salut i Educació, i no hi intervindrà el govern espanyol.Pel que fa al transport escolar, ha concretat que, a més de totes les mesures establertes per al transport públic, s'ha determinat la mascareta obligatòria a partir dels sis anys, que no es pot menjar ni beure, que els alumnes ocuparan el mateix seient i que, "en la mesura que sigui possible", s'agrupin per grups estables.

