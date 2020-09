Una segona escola de Catalunya, tancada pel positiu d'un docent

Una escola de la Cerdanya s'ha vist obligada a ajornar l'inici del curs escolar –demà dilluns 14 de setembre- pel positiu d'un professor. Es tracta del centre Ridolaina, de Montellà i Martinet, que se suma al Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts, que té previst obrir tres dies més tard perquè té el personal en quarantena per la Covid-19."Es va fer un cribratge de PCR a Puigcerdà, hi vam anar tots els mestres i un ha donat positiu. La resta, com que som contactes estrets, ens hem de quedar tots a casa", ha confirmat la directora de l'escola Ridolaina, Gemma Bach, als micròfons de Rac1. "Aquesta setmana està descartat fer classes. Tampoc sabem si ens posaran substituts per obrir o haurem de fer treball telemàtic", ha continuat Bach."Som cinc professors, més un de reforç que encara falta per arribar, i 42 infants", ha detallat la directora de l'escola Ridolaina de Montellà i Martinet. "Ni nosaltres sabem quan podrem començar.Tenim la teoria que aquesta persona positiva no sigui contagiosa, perquè hauria passat la malaltia fa temps", ha apuntat Bach, que ha agraït la comprensió de les famílies afectades pel tancament de l'escola.La conselleria d'Educació xifra actualment en 56 els positius per coronavirus entre el personal docent i no docent a les escoles. "Es tracta d'una realitat amb què haurem de conviure", ha assenyalat el director general d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa, Juan José Falcó. "S'estan revisant ara els períodes de quarantena i és possible que es puguin rebaixar a deu dies i, fins i tot, a set, com es fa a França", ha avançat Falcó, que també ha ratificat que tot el material informàtic necessari per afrontar les quarantenes arribarà "durant el primer trimestres del curs".

