Mor el passatger d'un cotxe després de sortir de la via i bolcar a Riudoms

Un home ha mort i un altre ha resultat ferit de poca gravetat aquest diumenge a la matinada en sortir de la via i bolcar el cotxe en què viatjaven a la TV-3141, dins del terme de Riudoms (Baix Camp). Segons el servei Ctalà de Trànsit (SCT), l'accident ha passat quan passaven pocs minuts de la mitjanit al quilòmetre 4,8 per causes que s'estan investigant. A causa de l'impacte ha mort el passatger del davant del cotxe, de 28 anys i veí de Reus, i el conductor ha resultat ferit de poca de gravetat i ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus.Fins al lloc s'han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, són 76 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

