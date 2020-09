Mor un motorista que circulava contra direcció en xocar frontalment amb un cotxe a la Ronda de Dalt

El conductor d'una motocicleta que conduïa contra direcció ha mort aquest diumenge a la matinada en xocar frontalment amb un cotxe a la Ronda de Dalt a l'altura de Badalona.L'accident ha passat al quilòmetre 19,5 de la B-20 i els Mossos d'Esquadra han estat alertats del sinistre a les 2.28 hores. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), la motocicleta circulava en direcció contrària per causes que s'estan investigant i a causa de l'impacte ha mort el seu conductor. Es tracta de B.E.A.A., de 45 anys i veí de Badalona.Amb aquesta víctima, ja són 77 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya

