VÍDEOS Així es va construir Barcelona per l'Exposició Internacional del 1929

Abril de 1929, Barcelona en construcció. La ciutat s'afanya a finalitzar a contrarellotge les obres per l'Exposició Internacional que començarà al mes seguent.



Via Laietana (1/6) pic.twitter.com/5y7ZDObmQi — Joaquim Campa (@JoaquimCampa) September 10, 2020

Fa poc més de 91 anys Barcelona va experimentar un dels canvis urbanístics més destacats de la seva història. Del 20 de maig del 1929 al 15 de gener del 1930 havia d'acollir l'Exposició Internacional i calia posar la ciutat a punt. Centenars d'obrers van treballar incansablement per transformar la muntanya de Montjuïc, la plaça d'Espanya i les zones del voltant.En unes imatges de la Filmoteca de Catalunya es pot veure com es va gestar aquesta transformació urbanística que marcaria un canvi fins a l'actualitat. Va representar la consolidació del noucentisme i la introducció de l'avantguarda i el racionalisme, a través del Pavelló d'Alemanya de Ludwig Mies van der Rohe. ​L'Exposició va deixar nombrosos edificis i instal·lacions alguns dels quals han esdevingut emblemes de la ciutat, com el Palau Nacional, la Font Màgica, el Teatre Grec, el Poble Espanyol i l'Estadi Olímpic.

