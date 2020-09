Oriol Mitjà aclareix la polèmica pel premi rebut «pel compromís amb els presos polítics i l'autodeterminació»

L'epidemiòleg Oriol Mitjà ha aclarit que el Premi Estel de Bellpuig, lliurat aquest mateix dissabte, el va acceptar "només en motiu de la lluita i la investigació contra la Covid-19".Mitjà ha corregit així l'alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, que al lliurament del guardó ha explicat que si s'ha premiat Mitjà "no ha estat tant per la seva trajectòria com a científic" sinó "per la seva constant reivindicació dels drets i la llibertat dels presos polítics i dels drets nacionals de Catalunya", així com "pel seu compromís amb l'autodeterminació".Mitjà, per la seva banda, ha dit que ell "mai" es pronuncia sobre la seva posició política i ha aclarit que el premi era relacionat únicament amb la seva tasca davant la pandèmia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor