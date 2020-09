VÍDEO Llargues cues al cim de la Pica d'Estats en un cap de setmana de massificació al Pirineu

Aquest pont de 3 dies ha suposat una nova jornada de massificació d'excursionistes a la #PicadEstats, amb una llarga cua per fer-se la foto 📷⛰️ a la creu del cim.. pic.twitter.com/IqbQYanVTr — Parc Natural de l'Alt Pirineu (@pnaltpirineu) September 13, 2020

Massificació a la muntanya. El Parc Natural de l'Alt Pirineu denuncia que aquest cap de setmana de tres dies -coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya- han estat molts els que han decidit passar uns dies en el Pirineu català.Fins al punt que s'han generat llargues cues al cim de la Pica d'Estats per fer-se la tradicional foto a la creu. Des del Parc Natural s'ha pres la decisió d'establir un sistema de regulació de l'accés a la zona conjuntament amb l'EMD d'Àreu i l'Ajuntament d'Alins.En un altre dels vídeos que han fet públics a la xarxa, es poden veure llargues cues de caravanes aparcades a Sant Joan de l'Erm. Una quantitat de gent que ha propiciat accions prohibides com banys als estanys alpins, ja que les cremes solars i els repel·lents de mosquits són tòxics pels amfibis que hi habiten. I també s'ha detectat un excés de persones a la tartera del port de Sotllo on hi habita una espècie de sargantana en perill d'extinció.

