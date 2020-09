Boye denuncia un nou assalt al seu despatx

Por segunda vez en menos de 9 meses hemos recibido visita de “desconocidos”, aparentemente no se han llevado nada... veremos si tampoco lo han traído pic.twitter.com/iL8QdocB0Y — Gonzalo Boye (@boye_g) September 13, 2020

Han cortado la reja de una de las ventanas, desmontado la misma, destruido los sensores volumétricos y destrozado la alarma... habrá que determinar lo que pueda faltar y, sobre todo, lo que pueda “sobrar” — Gonzalo Boye (@boye_g) September 13, 2020

Estimats @boye_g i @isaelbal , gràcies per defensar-nos posant en risc el vostre despatx i les vostres carreres. Gràcies per seguir. Avui som nosaltres els qui estem al vostre costat pel que calgui. Abraçades https://t.co/Qk9yrMDRiI — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 13, 2020

Gonzalo Boye ha denunciat a les xarxes socials que el seu despatx ha estat assaltat "per segona vegada en menys de nou mesos". L'advocat de Puigdemont i Torra ha assegurat haver rebut una "visita de 'desconeguts'" que "aparentment no s'han emportat res... veurem si tampoc ho han portat", apunta.L'advocat ha explicat en dos tuits que "han tallat la reixa d'una finestra, l'han desmuntat, destrossat els sensors volumètrics i l'alarma". Així, Boye remarca que "s'haurà de determinat què pot faltar i, sobretot, què pot 'sobrar'" després de l'assalt.El president de la Generalitat ha fet un tuit enviant-li suport a ell i Isabel Elbal (també advocada de Torra i parella de Boye) "pel que calgui" i donant-li les "gràcies per defensar-nos posant en risc el vostre despatx i les vostres carreres. Gràcies per seguir". "Avui som nosaltres els qui estem al vostre costat", li ha comunicat el president.Després d'aquest atac, Boye ha declarat a l'ACN que "es pensen que ens intimidaran, però no ho faran". L'advocat ha volgut ressaltar la "coincidència" de l'assalt amb la vista al Suprem aquesta setmana sobre el recurs de Torra. "Es tracta d'un intent més per desestabilitzar-nos. El primer assalt –al gener- va ser quan havíem de presentar la cassació i aquest segon passa ara, quan l'hem de defensar el proper dijous", ha apuntat. L'anterior cas similar es va produir el 17 de gener d'aquest mateix any, de matinada. En aquella ocasió, van deixar totes les coses regirades i l'empresa de l'alarma els va dir que no hi havia "indicis d'intrusió". "Si pensen que ens intimidar ho duen clar", va anunciar llavors el lletrat, que va assegurar que els intrusos haurien anat a pel servidor dels ordinadors.

