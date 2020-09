​Oficines en habitacions d'hotel per captar nous clients

La pandèmia del coronavirus ha afectat tots els sectors de l’economia, però n’hi ha alguns d’especialment tocats. Com els hotels. Ara, aquest àmbit mira de trobar noves línies de negoci per superar la dràstica caiguda de turistes que es viu des de que es va iniciar la pandèmia.La cadena hotelera B&B acaba de posar en marxa una nova iniciativa: oferir habitacions com a despatxos o zones de treball. Ho fan en els milers d'establiments que tenen a l'Estat, però també a Mollet del Vallès i a la zona del Ramassar, a les Franqueses del Vallès."Hi ha una nova demanda per poder treballar a distància amb un espai còmode, tancat, net i segur. I nosaltres ho oferim al nostre client, que té un perfil corporatiu, d'un treballador que està fora de casa i necessita espai per a treballar", explica al'adjunta a direcció de l'hotel, Ana Martín.En el cas d’aquest centre, s’ofereixen habitacions de 9 del matí a 7 de la tarda, amb connexió wifi d’alta capacitat, aigua, taula, cadira, llit, coixí i un bany privat. Tot plegat perquè l'habitació pugui ser una oficina des d'on treballar, enviar documents o fins i tot poder fer videoconferències, però també descansar.També es té dret a begudes calentes i servei d’impressora i fotocopiadora. Tot plegat en unes instal·lacions adaptades a la nova realitat i plenes de mesures de neteja i control de l’expansió del coronavirus.El sector veu en aquesta iniciativa una bona idea per aconseguir una nova font d’ingressos. La presidenta de l'Associació Hotels Vallès Oriental, Sílvia Brunet, explica que "s'han de buscar noves fórmules per trobar ingressos per aquesta època difícil que es preveu que serà llarga".No és l’única opció que es plantegen els hotelers. Brunet explica que estan en converses amb associacions d'altres territoris per trobar noves vies de negoci. Explica, per exemple, que hi ha qui parla d'oferir habitacions com si fossin apartaments turístics. Compten, diuen, amb l’avantatge de ja disposar de la infraestructura i les instal·lacions.

