Mor el manresà Emili Martínez, conegut excursionista, mentre feia escalada a la Nou de Berguedà

En considerar que la zona on s'ha esdevingut l'accident era practicable per terra, els efectius helitransportats del GRAE s'han retirat. Així, han estat els bombers voluntaris del parc de Puigreig, en col·laboració amb una unitat de muntanya dels Mossos d'Esquadra, els encarregats de traslladar, en llitera, la víctima; al llarg de vora 300 metres, fins l'indret on s'esperava la comitiva judicial.

L'expresident del Centre Excursionista de la Comarca del Bages (CECB), Emili Martínez, ha mort aquest dissabte a l'edat de 77 anys mentre practicava una de les seves passions, l'escalada, a la zona dels Serrats de la Creueta, a la Nou del Berguedà. Martínez era una persona molt activa en el teixit esportiu i associatiu de Manresa. Era tresorer de l'Associació de Veïns del Barri Antic de Manresa i havia estat militant del PSUC. Emili Martínez era fill del darrer alcalde republicà de Manresa, Emilià Martínez (desembre del 1938 - gener del 1939).Els Bombers de la Generalitat han rebut aquest dissabte al migdia (12.29 h) avís d'un accident de muntanya greu a la zona dels Serrats de la Creueta, al terme municipal de La Nou de Berguedà. Segons els testimonis que han avisat als serveis d'emergències, un escalador havia rebut l'impacte d'una pedra.Immediatament després de rebre l'avís, efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers s'han traslladat, en helicòpter, al lloc de l'accident, del qual els testimonis n'havien proporcionat les coordenades. Els serveis mèdics que els acompanyen no han pogut fer res més que confirmar la mort de l'escalador.

