Els Mossos desallotgen amb una càrrega una concentració per l'ocupació d'un bloc a Sant Gervasi

Per aquest motiu, cap a les 22.30 hores d'ahir divendres diverses patrulles dels Mossos –amb dues furgonetes de la Brigada Mòbil (Brimo)- i de la Guàrdia Urbana es van desplaçar al lloc. Segons fonts de la policia catalana, es van trobar que els concentrats no col·laboraven i impedien l'accés a l'habitatge per comprovar si estava ocupat des de feia dies –com assegurava el Sindicat d'Habitatge de Cassoles- o acabava de ser forçat, tal com indicava l'activació de l'alarma. Poc després va arribar el propietari, que va afirmar no tenir cap constància que l'immoble estigués ocupat i va assegurar que els joves hi havien entrat aquella mateixa nit.Va ser llavors quan es va produir la càrrega policial al carrer de Regàs, amb moments de tensió, algun cop de porra, empentes i diversos contusionats. Els agents van denunciar els 'responsables' de la concentració i van aixecar acta pels delictes d'ocupació i desobediència i resistència a l'autoritat.Fons del Sindicat d'Habitatge de Cassoles, però, han assegurat que el pis estava ocupat des del dimarts i han remarcat, a més, que el dia 10 ja es va fer una presentació oficial de l'espai. En aquest sentit, han volgut "desmentir" la versió policial i han denunciat la "complicitat" entre "especuladors i cossos policials".Pel que fa a les acusacions sobre la falta de mesures de prevenció per la covid-19, el sindicat ha assegurat que tenien una sèrie de persones responsables de vetllar pel bon funcionament de la festa i que van anar recordant als assistents la necessitat de mantenir grups d'afinitat de fins a 10 persones i garantir la distància interpersonal.A més, el sindicat també ha denunciat que durant les càrregues hi va haver "males praxis" policials, ja que a alguns activistes se'ls va colpejar el cap quan la norma només permet fer-ho de cintura en avall. Amb tot, des de l'organització han avançat que no pretenen aturar-se i han avisat que al barri hi ha "molts més pisos buits". "No tenim intenció que les patrulles ens facin fora", han advertit.