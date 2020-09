JxCat reclama que ERC sigui més «respectuosa» i no faci «xantatge públic» amb la petició d'unitat

La vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, ha replicat aquest dissabte ERC i els ha dit que la unitat independentista s'ha d'acordar "entre tots" i no que s'ha d'exigir ni fer-ne "xantatge públicament".Després que el coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, hagi emplaçat JxCat a acordar una resposta a la inhabilitació de Torra "com a primer pas" per pactar una estratègia independentista, la portaveu de JxCat li ha demanat unitat amb totes les qüestions que afecten l'independentisme i no només amb la possible inhabilitació del president Quim Torra.Artadi ha dit que el "pressing públic" genera "desconcert" i "desorientació" entre els independentistes i ha demanat ser "més respectuosos" i "treballar plegats".

