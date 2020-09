El fum dels incendis de Califòrnia s'ha pogut veure des de Catalunya

Amb aquest model experimental, la @NOAA preveia que, afavorit per una circulació de vent favorable a nivells alts, aquesta tarda pogués arribar a l'oest del continent europeu una llengua de fum provinent dels devastadors incendis a la costa oest dels Estats Units. pic.twitter.com/8BmTsqUKzj — Meteocat (@meteocat) September 11, 2020

Ostres, jo veient el cel, deia, fa cel de fum.. Però sense saber res... Llavors aquest cel és dels incendis d'allà? pic.twitter.com/LHLJUrTlm2 — Fran Lorenzo (@Fran_Lorenzo95) September 11, 2020

Aquesta massa de color marronós que creua la Vall de l'Ebre i arriba fins a les Illes Balears és el fum dels grans incendis de la costa oest dels Estats Units. Ha creuat tot l'oceà Atlàntic fins a arribar al continent europeu. pic.twitter.com/AuM0G7MDX3 — Seguim la Meteo (@SeguimlaMeteo) September 11, 2020

Una imatge de satèl·lit pel record. El tel que arriba a Balears no són niguls, és el fum dels incendis de Califòrnia que arriba després de travessar un continent sencer i tot l'Atlàntic pic.twitter.com/yRZIhU76Jz — Miquel Salamanca (@MiquelSalamanca) September 11, 2020

Durant la tarda i el vespre d'ahir, el fum dels devastadors incendis de Califòrnia ha estat visible des de Barcelona i també des de les Illes Balears. Així ho han explicat a El Temps de Betvé , després de rebre diverses fotografies d'espectadors que confirmaven el que ja havia avançat el Servei Meteorològic de Catalunya a través d'un model experimental de l'Oficina Nacional d'Administració Oceànica i Atmosfèrica (NOAA per les seves sigles en anglès).La llengua de fum es va poder veure per la Vall de l'Ebre i alguns punts de les Illes Balears, així com a l'oest de França. També s'han reportat imatges de la ciutat de Barcelona, on es va evidenciar cap al capvespre, a la posta de sol.Segons explica Betevé, el fum podria tornar a ser visible des de Catalunya en les pròximes jornades.

