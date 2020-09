Òmnium denuncia un atac a la seu nacional

Òmnium Cultural ha denunciat aquest dissabte un atac contra la seva seu nacional, al carrer Diputació de Barcelona, que ha suposat diverses destrosses. L'entitat ha assegurat que aquesta agressió no els farà renunciar al dret a l'autodeterminació ni a la defensa de l'amnistia per als represaliats. "Si es pensen que amb agressions com aquesta frenaran la nostra denúncia de la repressió de l'Estat van ben equivocats", ha assegurat Marcel Mauri, vicepresident de l'entitat.Des d'Òmnium asseguren que seguirà lluitant per la defensa dels drets civils i les llibertats nacional de Catalunya i ha recordat que ahir al vespre grups d'extrema dreta campaven "amb total impunitat" per Barcelona. "Serem sempre un mur contra el feixisme i la intolerància dels qui ens volen silenciar", ha assegurat Mauri. L'agressió es va produir hores després de l'acte d'Òmnium a l'Arc de Triomf, on es va denunciar la repressió contra 2.850 persones des de setembre de 2017 i es va exigir a Pedro Sánchez una llei d'amnistia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor