Desapareguda una periodista de TVE Catalunya a Port de la Selva

🚨🗣️ La família de Montse Elías, periodista de @RTVECatalunya, denuncia la seva desaparició i demana ajuda per poder-la trobar.



Dimecres va ser l'últim cop que la van veure, a Cala Tamariua, al Port de la Selva, on passava uns dies amb una amiga i la seva gossa | @mossos ☎️112 https://t.co/k6Zacfal6M pic.twitter.com/xCvMZ7lYur — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) September 12, 2020

⚠️ALERTA‼️ DESAPAREGUDA‼️ 08-09-20

Montserrat Elias Gras, 45a, BCN

Transtorn i sense medicació

Passava 3 dies a Colera amb la seva 🐕Baguira i 1 amiga

CITROEN NEMO gris PLATA 4609HVS

Vista x últim cop 9-9-20 Cala Tamariua #ELPORTDELASELVA

📲 desactivat

familia demana ajut URGENT pic.twitter.com/TGJeGCiUat — AVPC ELPORTDELASELVA (@AVPCPORTSELVA) September 11, 2020

La família de la periodista de RTVE Montse Elías ha denunciat la seva desaparició després de ser vista per últim cop dimecres prop de cala Tamariua, al Port de la Selva, on passava uns dies amb una amiga i la seva gossa. Elias, de 45 anys i de Barcelona, passava tres dies de vacances a Colera, té el mòbil desactivat, i segons ha informat Protecció Civil de Port de la Selva pateix un "trastorn" i no s'ha pres la medicació. La família ha demanat ajuda "urgent" per poder-la localitzar.El programa L'Informatiu de TVE Catalunya també s'ha fet ressò de la desaparició de la periodista i ha fet una crida a mirar de trobar-la.

