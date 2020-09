Toni Cantó encén la xarxa per una piulada contra Cuixart i Sànchez

El valor pedagógico de la cárcel. pic.twitter.com/lf0OfbkeVF — Toni Cantó (@Tonicanto1) September 12, 2020

El diputat valencià de Ciutadans, Toni Cantó, ha tornat a ser protagonista a les xarxes per una polèmica piulada contra l'independentisme català. Després de la jornada de la Diada Nacional 2020, amb centenars d'actes arreu del territori, les reaccions han seguit copsant les xarxes i la premsa durant les primeres hores del dissabte.Cantó ha volgut dir la seva amb to irònic, comparant la imatge de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez amb les d'un acte per la Diada 2020 a Osona. "El valor pedagògic de la presó", ha signat Cantó, fent referència a la petició del Tribunal Suprem perquè els presos polítics formin part d'un curs pedagògic i ideològic sobre els valors constitucionals espanyols.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor