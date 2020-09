Torrent respon a Puigdemont: «Jo també podria fer tot un llistat de retrets, però no hi entraré»

"Insisteixo, m'interessa ben poc mirar al passat des del punt de vista del recel i entrar en batalletes entre nosaltres", ha continuat Torrent, que considera que la ciutadania vol ara "mirar al futur i contemplar un horitzó polític que permeti il·lusionar". "Jo em centraré en això i no faré tot un reguitzell de retrets.Potser em quedaria més descansat però entenc que no ajudaria ningú", ha reblat el president del Parlament, evitant entrar en polèmiques amb Puigdemont. Sobre les pròximes eleccions, Torrent ha reiterat la necessitat que els vots independentistes superin el 50%, tot i que creu que tampoc això serà suficient per forçar l'estat espanyol a negociar un referèndum."No som ingenus ni naïfs. Nosaltres sabem que l'Estat no acordarà mai un referèndum per devoció democràtica sinó per pressió política", ha conclòs el president del Parlament.