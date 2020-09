L'ús de l'ibuprofèn no perjudica el pronòstic d'un contagiat de coronavirus

L'ús de medicaments antiinflamatoris no esteroides (AINE), com l'ibuprofèn i el diclofenac, no està associat amb cap efecte advers en persones amb Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus, segons ha posat de manifest un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat de Sud de Dinamarca, de l'Hospital Universitari d'Aarhus i de l'Agència Danesa de Medicaments.Durant les primeres fases de la pandèmia de Covid-19, va sorgir la possibilitat que l'ús de l'analgèsic ibuprofèn podia conduir a un curs més sever de la malaltia per coronavirus. Atès que l'ús d'ibuprofèn i altres AINE està generalitzat, es necessiten amb urgència dades sobre la seva seguretat per orientar els metges i pacients.En el nou estudi, publicat a la revista PLOS Medicine, els investigadors van obtenir dades sobre els 9.326 residents danesos que van donar positiu de Covid-19 entre el 27 de febrer de 2020 i el 29 d'abril de 2020. Les dades van mostrar l'ús d'AINE, la mortalitat a 30 dies, hospitalització, UCI ingrés, ventilació mecànica i la teràpia de reemplaçament renal aguda.Els investigadors no van trobar associació entre cap dels resultats i l'ús d'AINE. A més, entre els usuaris d'AINE en una cohort aparellada que va donar positiu per al coronavirus, el 6,3 per cent va morir, el 24,5 per cent van ser hospitalitzats i el 4,9 per cent van ingressar a UCI.Dels que van donar positiu per al coronavirus però no van ser tractats amb AINE, el 6,1 per cent va morir, el 21,2 per cent van ser hospitalitzats i el 4,7 per cent van ingressar a l'UCI. Cap d'aquestes diferències entre els grups va ser estadísticament significativa."Tenint en compte l'evidència disponible, no hi ha raó per retirar l'ús ben indicat d'AINE durant la pandèmia de SARS-CoV-2. No obstant això, sempre s'han de tenir en compte els efectes adversos ben establerts dels AINE, en particular els seus efectes renals, gastrointestinals i cardiovasculars, i els AINE han d'usar-se en la dosi més baixa possible durant el menor temps possible per a tots els pacients", han tancat els experts.

