La il·lusió òptica sexual que ha generat debat a la xarxa: tu què hi veus?

Con la dislexia ya veo cosas raras 😳 pic.twitter.com/llSJwsKgcW — Sr Garbanzito 😷 (@SrGarbanzito) July 12, 2020

Les il·lusions òptiques són un dels passatemps més destacats a Twitter, que acaben generant milers de comparticions, respostes, debats i bromes. Aquest és el cas de la imatge que va compartir fa pocs dies un usuari de la xarxa social i ha generat un fort debat.A la foto, d'un anunci holandès, s'hi pot veure una parella estirada gaudint de les vacances. Fins aquí res estrany. L'efecte òptic arriba quan ens fixem en la mà dreta de l'home, la qual, tot i està col·locada damunt del seu genoll, sembla que estigui tocant una altra part del cos.Alguns usuaris s'han preguntat com és possible que els responsables de l'anunci no observessin aquest detall i optessin per escollir una altra fotografia. Altres, en canvi, asseguren que la il·lusió òptica no és tan evident i que l'anunci no "fa malpensar". Vosaltres què creieu?

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor