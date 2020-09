La Generalitat prorroga la restricció de fer reunions de més de deu persones

La Generalitat ha prorrogat les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de la Covid-19 a causa de l'increment en el nombre de contagis. Entre aquestes, s'hi inclou la limitació dels desplaçaments als estrictament necessaris i la prohibició de les reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat.La Generalitat ha destacat aquesta limitació com "especialment rellevant", ja que és en aquests àmbits on s'està produint un important percentatge dels contagis a conseqüència de la relaxació dels controls. Aquestes limitacions s'han estès al conjunt de Catalunya per intentar controlar la corba de contagis i evitar que prendre mesures més limitadores de drets, com un confinament.La limitació de les trobades amb més de deu persones no inclou les activitats laborals, els mitjans de transport públic, les activitats de culte o els actes religiosos, com els casaments, els serveis religiosos, les celebracions i cerimònies fúnebres. També queden excloses les activitats culturals, d'arts escèniques i musicals o els cinemes i exposicions.La resolució també contempla la pròrroga de la prohibició de consumir begudes alcohòliques a la via pública i la resta d'espais oberts al públic. A més, com fins ara, els ajuntaments continuaran determinant la celebració de fires i festes majors, sens perjudici del compliment de totes les mesures de seguretat establertes.Els consistoris catalans, així com l'Administració de la Generalitat de Catalunya realitzaran les tasques de vigilància, control i inspecció de les mesures establertes. L'incompliment d'aquestes serà objecte del règim sancionador.Aquestes mesures persegueixen el "distanciament social, el confinament domiciliari i la limitació dels contactes i activitats grupals" i són plenament "proporcionades, idònies, necessàries i justificades" per garantir el control dels contagis.La Generalitat ha destacat la limitació de les reunions grupals com una de les mesures "més idònies" per controlar la pandèmia. "No establir-la amb caràcter general generaria el risc que aquesta perdés la seva efectivitat, ja que la fragmentació de la mesura pel territori permetria obviar-la amb desplaçaments territorials a àmbits en què aquesta no estigués vigent", ha advertit en el text de la resolució.Aquesta mesura també vol donar resposta a l'increment de contagis entre persones asimptomàtiques. Aquest dimecres, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya va emetre un nou informe en el qual acreditava la situació actual de risc de contagi, la situació de control de la pandèmia, la suficiència de les mesures i justificava el manteniment de les condicions que van motivar l'adopció de mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del virus per un nou període de quinze dies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor