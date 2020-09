Les 9 llistes més estranyes d'Spotify

La plataforma Spotify és una de les preferides del mercat, amb més de 271 milions d'usuaris a tot el món. Tot i que competeix amb Apple Music, Tidal o Google Play, al mercat català segueix sent la preferència. A Spotify hi podem trobar moltes llistes de reproducció que aglutinen èxits, altres llistes fetes per mitjans de comunicació o els mateixos artistes. A més, la plataforma està plena de llistats amb títols curiosos i per a tots els moments, des de temes per dedicar a una parella imaginària fins a cançons per a sobreviure a una crisi existencial. Us portem algunes d'aquestes llistes:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor