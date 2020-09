Barcelona ofereix un equipament amb 55 places per a l'acollida immediata de refugiats de Moria

L'Ajuntament de Barcelona ha posat a disposició del govern espanyol un equipament municipal amb capacitat per a 55 persones per fer una primera acollida immediata de refugiats del camp de Mória, incendiat aquesta setmana.Per les característiques d'aquest equipament, l'oferta del consistori va dirigir a acollir especialment famílies amb menors per fer una primera atenció per cobrir necessitats bàsiques, avaluar el seu estat de salut, i fer una avaluació i diagnosi de cada situació. Segons l'Ajuntament, aquestes persones podrien accedir als serveis d'atenció a les persones sol·licitants d'asil del Servei d'Atenció a les Persones Immigrades, Emigrades i Refugiades (SAIR) abans de l'entrada al programa estatal d'asil.Davant de la crisi humanitària que ha provocat l'incendi del camp de Mória, les ciutat de Barcelona, Amsterdam i València han enviat una carta oberta als líders de les institucions europees per demanar una millor coordinació per a la reubicació. Les tres ciutats han demanat a la UE i els estats membres reaccionar per assumir de manera col·lectiva a tota la Unió la crisi que es viu a Grècia.L'Ajuntament de Barcelona té en marxa des de l'any 2016 el programa Nausica, un servei d'acollida, atenció i orientació de refugiats. En quatre anys, el servei ha atès 223 persones. El consistori ha incrementat en l'últim any un 50% la inversió en el programa.

