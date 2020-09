Què passa si hi ha un cas de Covid-19 en una escola?

La pandèmia de la Covid-19 tindrà una clara afectació en l'inici del proper curs escolar, tant per la socialització que representen les escoles com per la necessitat de no interrompre la formació de milers d'estudiants. És per això que el Departament de Salut, amb l'assessorament de la Societat Catalana de Pediatria, ha elaborat un seguit de documents per a la gestió de casos de Covid-19 als centres educatius La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels contactes estrets dels positius, és molt important per tal de mantenir entorns segurs, i per això s'ha establert un procediment per assegurar que els centres educatius, els CAP, els equips de vigilància epidemiològica i les famílies tinguin tota la informació i es puguin coordinar si es produeix un positiu o un cas de sospita entre l'alumnat o el personal del centre.Els ajuntaments, equips de coordinació territorial i els departaments d'Educació i Salut de la Generalitat també participen en aquests procediments per tal de fer un seguiment i activar les mesures necessàries segons cada cas i la situació epidemiològica de cada moment.Així, a banda de les mesures que ja es van establir al Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia , s'han aprovat algunes mesures complementàries, i s'han editat materials divulgatius per als centres escolars i per a les famílies No es podrà assistir a l’escola si es tenen els símptomes compatibles amb la Covid-19 (febre per sobre dels 37,5º, tos, dificultat per respirar, fatiga, dolor muscular i/o mal de cap; mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust, mal de coll o refredat nasal – aquests dos últims només en cas que apareixen conjuntament amb altres símptomes de la llista). Tampoc hi podran assistir si han donat positiu per Covid-19 o si estan a l’espera del resultat d’una PCR, si conviuen amb una persona diagnosticada de Covid-19 o si han estat identificats com a contactes estrets d’una persona diagnosticada.S’hauran de fer de forma esglaonada i per diversos punts d’accés, i es recomana que la persona que reculli l’infant de l’escola sempre sigui la mateixa. A la porta dels centres, una persona confirmarà que l’alumne no presenti símptomes i es prendrà la temperatura diàriament.L’alumnat i el personal docent – i el personal de suport a l’educació inclusiva – s’organitzaran en grups de convivència estable i evitaran al màxim tenir contacte amb els altres grups, és a dir, que per exemple en les activitats extraescolars caldrà extremar les mesures de seguretat establertes. Les activitats es faran a l’aire lliure sempre que sigui possible, o en espais molt ben ventilats.L’ús de la mascareta serà obligatòria a partir dels sis anys, també dins de l’aula i tot i que s’estigui amb el grup de convivència estable. En el cas dels alumnes de 6 a 12 anys, es revisarà l’obligatorietat de la mascareta després de dues setmanes des de l’inici del curs. S’ha de dur posada de casa i en bon estat, i tot i que pot ser casolana es recomana que sigui higiènica i compleixi les normes UNE.Es garantirà el gel hidroalcohòlic i/o sabons per tal de fer un rentat de mans freqüent: a l’arribada i sortida del centre, abans i després dels àpats, abans i després d’anar al lavabo i abans i després de les diverses activitats que es realitzin. També es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció dels espais.Els alumnes estaran separats per 1 metre com a mínim, i les classes es ventilaran com a mínim durant 10 minuts 3 vegades al dia; també es desinfectarà i netejarà l’aula, les superfícies d’ús comú i els estris i materials – que sempre que sigui possible seran d’ús individual. Els materials es netejaran i desinfectarà amb procediments adaptats al tipus de material diàriament o quan hi hagi un canvi de grup d’alumnes.Al pati, s’ha d’estar amb el grup estable de convivència i no es poden compartir ni estris, ni joguines, ni menjar.S’organitzarà l’entrada dels infants per mantenir sempre la distància de seguretat.- Caldrà rentar-se les mans abans i després de dinar.- Els alumnes de diferents grups estables no podran seure junts.- El menjar se servirà en plats individuals i no es podrà compartir.- A les taules no hi haurà elements per compartir, com ara setrilleres, cistell per al pa...- Només es podrà compartir la gerra d’aigua que servirà un monitor o un alumne responsable (sempre el mateix).- L’alumnat no podrà col·laborar en les activitats de cuina ni en el servei de menjar.- Abans i després de cada àpat, les taules es netejaran i es desinfectaran i l’espai es ventilarà.- En cas que sigui necessari per garantir la distància física, es poden habilitar dins del centre educatiu altres espais per menjar diferents al menjador.. S’avisarà la família per tal que vagin a recollir el nen o nena que presenti símptomes i contactin amb el seu CAP.La família haurà de contactar amb el CAP – o CUAP –, i els professionals sanitaris alertaran el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial de referència quan es constati el resultat positiu. Si hi ha sospita de Covid-19, la prova PCR es farà el més aviat possible.Els alumnes o docents que estiguin pendents dels resultats de la prova PCR hauran de fer l’aïllament domiciliari, així com els seus convivents, però no el grup de convivència estable ni els familiars d’aquests.En cas que es produeixi un positiu, sí que serà obligatori fer un aïllament domiciliari de tot el seu grup estable durant 14 dies, i se’ls farà la prova PCR. En cas de donar negatiu els membres del grup estable, el confinament s’haurà de mantenir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor