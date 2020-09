Trilla avala escurçar fins a deu dies la quarantena pels contactes de coronavirus

El cap de Medicina Preventiva del Clínic, Antoni Trilla, ha avalat escurçar fins a deu dies la quarantena pels contactes de coronavirus. "Des del punt de vista pràctic, és raonablement segur escurçar el període d'aïllament a deu dies", ha assegurat en una entrevista a 'Rac1'. L'epidemiòleg ha explicat que només entre un 1% i un 3% dels casos presenten símptomes més enllà dels primers deu dies, un "risc" que es "pot assumir perquè és un percentatge "molt petit". Pel que fa a la tornada a les escoles, Trilla ha assegurat que és "impepinable" que hi hagi contagis i ha assegurat que cal intentar limitar al màxim la transmissió del virus en els centres educatius."El perjudici de tancar les escoles de forma massiva en absolut compensa els possibles beneficis d'un control de la pandèmia", ha afirmat. L'epidemiòleg ha assegurat que és "molt pitjor", tant pel desenvolupament com per la salut dels nens, no poder anar a les escoles i ha recomanat intentar controlar al màxim la transmissió del virus.En aquest sentit, ha destacat la importància d'incrementar la prudència en les zones amb més incidència per evitar els contagis. "Deixarem molts nens a casa que no tindran el virus. Els símptomes de febre amb prou feines compleixen el 60% dels casos", ha afirmat. En el cas dels més petits, els símptomes que justifiquen quedar-se a casa són mocs, mal de gola i una temperatura de més de 37,5 graus. En el cas dels més grans de dotze anys, a aquests símptomes s'hi hauria de sumar la pèrdua de gust i l'olfacte.En qualsevol cas, Trilla ha assegurat que la fotografia dels primers dies d'escola serà una "mica moguda" i no serà fins dins de tres setmanes, després del "soroll inicial", quan es podran conèixer els nombres de contagis a les escoles. A més, ha afirmat que la situació serà "més complicada" en les primeres dues setmanes, ja que els nens tenen ara més contacte amb altres persones.Trilla ha assegurat que les imatges de la manifestació d'aquest divendres amb motiu de la Diada afegeixen un "plus de tranquil·litat i seguretat" pel que fa al compliment de les mesures de seguretat. L'epidemiòleg no ha descartat el risc de contagi, però ha assegurat que és el mateix que hi pot haver anant a la platja o circulant amb transport públic. "El risc no es va evitar, però es va intentar minimitzar al màxim", ha manifestat.Pel que fa a la situació general a l'Estat, Trilla ha qualificat de "mala notícia" la xifra de contagiats però ha assegurat que la detecció dels casos reflecteix "la realitat de la malaltia", on un 80% dels casos són lleus, un 15% poden requerir atenció hospitalària i un 5%, cures intensives. "Ara, el focus no és tant intentar salvar vides, sinó reduir el nombre de contagis, que ajudarà a reduir el nombre de casos greus", ha afirmat.Per això ha recordat la importància de complir les mesures de seguretat i "mantenir la calma" amb el retorn a les escoles i l'increment de l'activitat laboral. Pel que fa a Madrid, l'epidemiòleg ha assegurat que travessa una situació "preocupant".

