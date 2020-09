ERC emplaça JxCat a acordar la resposta a la inhabilitació de Torra «com a primer pas» per pactar una estratègia

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha emplaçat JxCat a acordar la resposta a una possible inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, com a "primer pas" per pactar una estratègia conjunta de l'independentisme.En un acte de presentació del llibre 'Tornarem a vèncer' els líders d'ERC Oriol Junqueras i Marta Rovira a Manresa, Aragonès ha dit compartir la demanda d'unitat de l'ANC i Òmnium durant la Diada i ha insistit que la eventual inhabilitació no es pot gestionar des dels "retrets".El republicà ha afegit que ERC està d'acord en defugir de "simbolismes" i d'emprendre mesures que siguin "realistes" i amb "capacitat d'implementació". També ha demanat reduir "al màxim" la possible "interinitat" de la presidència.

