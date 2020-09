Reobren al bany les platges de Barcelona amb bandera groga

Les deu platges de Barcelona ja estan reobertes al bany després que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) hagi aixecat l'avís de precaució per la mala qualitat de l'aigua, que ha passat de dolenta a regular.Segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona, ara a les deu platges ja hi oneja la bandera groga i, per tant, s'hi permet el bany, després que aquest divendres estigués prohibit amb bandera vermella. La primera previsió era que el bany estigués prohibit fins dilluns, però finalment s'ha permès des d'aquest dissabte. L'analítica que l'ACA havia de fer dilluns per comprovar els valors de la qualitat de l'aigua es farà aquest diumenge per decidir si ja hi pot onejar la bandera verda.Les pluges de l'inici d'aquesta setmana van fer baixar rius i rieres, acumulant sediments a totes les platges: Sant Sebastià, Sant Miquel, Barceloneta, Somorrostro, Nova Icària, Bogatell, Mar Bella, Nova Mar Bella, Llevant i Banys del Fòrum. Els controls analítics que l'Agència de Salut Pública de Barcelona va fer divendres indicaven una qualitat insuficient "per valors alterats de bacteris".La situació ha millorat i això ha permès que a les platges de Barcelona hi onegi ja aquest dissabte la bandera groga. Fonts de l'Ajuntament han recordat que és habitual que al cap de 48 o 72 hores de pluges s'arrosseguin sediments que afectin la qualitat de l'aigua.

