Mor ofegat un home de 77 anys a la platja de Gavà

Un home de 77 anys i nacionalitat espanyola ha mort ofegat aquest dissabte matí a la platja de Gavà (Baix Llobregat), segons ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon d'emergències 112 l'ha donat a les 10.20 hores un testimoni, indicant que havien tret de l'aigua una persona inconscient.Els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat al lloc amb dues unitats terrestres i li han realitzat maniobres de reanimació, tot i que han resultat infructuoses. La platja de Gavà disposa de servei de socorrisme i, en el moment de l'ofegament, onejava la bandera groga per mala qualitat de l'aigua. Protecció Civil recorda que en el que portem d'estiu ja han mort 25 persones a les platges catalanes.De fet, Protecció Civil insisteix en la importància d’extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del possible, aquelles que estiguin vigilades. Si s'observa que algú es troba malament o té dificultats per sortir de l’aigua cal avisar urgentment el socorrista o al telèfon 112 per facilitar la seva actuació ràpida. En el bany, cal tenir present sempre les nostres condicions i limitacions físiques i evitar un sobreesforç que ens dificulti la sortida de l’aigua i ens posi en risc.

