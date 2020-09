Argimon demana evitar «en la mesura del possible» que els avis recullin els nens a les escoles

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assegurat aquest dissabte que els pares poden estar tranquils amb l'obertura de les escoles aquest dilluns, tot i que ha admès que hi haurà casos positius de coronavirus. "No serà gens fàcil, però és molt important obrir les escoles", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. Argimon ha demanat evitar "en la mesura del possible" que els avis recullin els nens a les escoles, i ha demanat prendre mesures en els casos que no es pugui evitar. El secretari de Salut Pública ha dit que Catalunya ha decidit no fer testos PCR al professorat perquè "no són un col·lectiu de risc", i ha recordat que tampoc s'ha fet amb els sanitaris.A dos dies de l'inici del curs escolar, Argimon ha deixat clar que hi haurà casos a les escoles, però que "és important el pas de la normalització de l'obertura de les escoles". De fet, ha recordat que la setmana passada es van detectar 958 casos positius entre menors, i preveu que la xifra sigui similar la que ve. Argimon, però, ha remarcat que els casos que puguin sortir la primera setmana del curs correspondran a infeccions adquirides a la comunitat.Argimon ha afegit que caldrà "acostumar-se" a que un grup estable d'una escola hagi de fer una quarantena. "Això serà la nova normalitat, que no és normalitat", ha dit. Però ha remarcat que "és necessari baixar la taxa d'infecció i el problema no està en l'escola", sinó en reunions familiars i socials on hi ha "relaxament". I ha remarcat que els centres educatius són "el lloc més segur després de la casa de cadascú".Pel que fa al paper dels avis, el secretari de Salut Pública ha apostat per fer "la vida el més normal possible" i que aquests puguin veure als nets, tot i que aplicant mesures com la distància. Tot i això, ha recomanat evitar "en la mesura que sigui possible" que els avis vagin a recollir els nens als centres educatius. En el casos que no es pugui evitar, ha demanat que es prenguin mesures, com rentar-se les mans i dur mascareta.El secretari de Salut Pública ha explicat que a Catalunya ha decidit no fer tests al professorat, com s'ha fet a la Comunitat de Madrid, perquè "no és un col·lectiu de risc" i que tampoc s'ha fet als sanitaris. A més, ha recordat que un PCR negatiu no vol dir que "el dia o la setmana següent sigui positiu"Argimon ha explicat que preveia que el setembre fos més "mogut" del que està sent, amb una primera quinzena "tranquil·la", tot i remarcat que les dades no són bones. "Preveia una certa pujada de la corba i de moment estem estabilitzats", ha dit. Ara, caldrà veure com evolucionen les dades amb la tornada a l'escola i, sobretot, la mobilitat que això genera.Argimon ha explicat que a partir de principis d'octubre es podran fer 25.000 PCR extres de manera "més ràpida" amb un sistema que permetrà analitzar a la vegada la mostra de vuit persones. "Si et surt negatiu, ja pots dir que no tenen aquesta infecció", ha dit, mentre que si surt positiu s'haurà d'analitzar un per un. A més, amb aquest nou sistema només caldrà fer la mostra nasal, reduint així les molèsties a l'hora de fer la prova. Argimon ha explicat que aquest sistema permetrà fer els cribratges a les escoles.Pel que fa a la vacuna, Argimon ha dit que, quan arribi, "ajudarà", però que per ella sola "no solucionarà el problema". Serà important, ha dit, des del punt de vista de la protecció i de poder "portar millor" el virus, però després caldrà veure "quina és l'efectivitat real" quan surti dels assajos clínics per passar al "món real". A més, ha dit que "suposant" que la vacuna arribi al desembre o al gener, "l'esquema de vacunació durarà temps", perquè caldrà una capacitat de producció per a milers de milions de persones.Argimon ha explicat que la d'Oxford és la vacuna "més avançada, que no vol dir que sigui la més efectiva", i ha remarcat que no és "infreqüent" que s'hagi hagut d'aturar per un "esdeveniment secundari greu".Pel que fa a la grip, Argimon ha descartat una vacunació "massiva" a tota la població. La campanya de vacunació es farà entre els col·lectius amb més risc, com els majors de 60 anys o els que tenen una malaltia crònica greu, i ha fet una crida especialment al personal sanitari a vacunar-se, per passar de l'aproximadament 30% actual a superar el 70%Tal com ja va avançar aquesta mateixa setmana, Argimon ha explicat que s'està estudiant rebaixar el temps de quarantena de 14 a 10 dies. Una posició "una mica més prudent" que la de França, que aquest divendres va aprovar que una rebaixa dels 14 als 7 dies. Argimon ha demanat a un grup d'experts que els assessorin en aquesta decisió i ha avançat que rep respostes "de tots colors", alguns dels quals demanant mantenir els 14 dies.En tot cas, Argimon ha descartat fer una PCR als 10 dies per veure si ja dona negatiu, a excepció del personal essencial. Ha assegurat que això "ompliria" encara més els centres d'assistència primària, que "ja estan molt tensionats".Argimon també s'ha mostrat partidari de "liberalitzar més" les mesures que s'apliquen a les residències, ja que ara creu que estan "massa protegides". "Hem permès les visites", ha dit, però creu que s'han de flexibilitzar més les mesures. Salut ja ha anunciat aquesta setmana que treballa en un protocol per millorar la normativa. Argimon creu que cal "vigilar molt" els treballadors de les residències perquè no hi portin el virus, però que els últims anys dels residents han de ser "dignes". "Poden no morir de coronavirus, però moriran d'una altra cosa, de pena, de tristor", ha reblat.El secretari ha dit no saber per què Espanya està molt més afectada que la resta d'Europa, però creu que el confinament "es va fer massa ràpid" i creu que "el sistema de rastreig és millorable".

