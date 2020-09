Com quedaria el Congrés espanyol si votessin els ciutadans d'altres països?

El portal especialitzat Electomania ha fet un curiós exercici de política ficció: analitzar com quedaria el Congrés espanyol si, seguint el sistema electoral vigent i amb els partits polítics que hi ha actualment, en comptes de votar els ciutadans espanyols votessin els ciutadans d'altres països.Per fer-ho, han equiparat els partits polítics espanyols amb els partits que existeixen a altres països per comparar els vots que obté cadascun i traduir-ho al sistema electoral espanyol per saber quina seria la composició del Congrés dels Diputats.Per exemple, si a Espanya votessin els grecs, Pablo Casado (PP) obtindria la majoria absoluta amb 186 escons, metre que Unides Podem seria la segona força amb 123. La tercera força, per l'equivalència que ha fet Electomania dels partits espanyols i els grecs, seria la CUP - a qui el portal equipara amb el Partit Comunista grec - amb 19 escons, i la quarta el BNG - que equipara amb el partit MéPA25, liderat per Varoufakis -, amb 11. El PSOE es quedaria amb només 10 escons, i Vox amb 1.Pablo Casado també seria el guanyador de les eleccions si votessin els ciutadans alemanys, però en aquest cas sense majoria absoluta i podent escollir si pactar amb Pedro Sánchez (57) o amb Santiago Abascal (23). En el cas alemany, la segona força seria Més País, ja que Electomania els equipara amb Die Linke (Els Verds) per la coalició amb Equo.El portal web també ha fet anàlisis de com quedaria el Congrés espanyol si votessin els ciutadans canadencs i els portuguesos.

