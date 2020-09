Confinen la classe de la princesa Elionor per un positiu de coronavirus

Tres dies després de començar el curs, la princesa espanyola Elionor ha hagut de tornar a casa després de confirmar-se un cas de coronavirus a la seva classe de 4t d'ESO del col·legi privat Santa María de los Rosales. Ni la princesa d'Astúries ni tampoc la seva germana Sofia, que va a la mateixa escola, aniran al centre en els propers 14 dies, tal com ha confirmat la Zarzuela.Elionor s'haurà de confinar i sotmetre's a una prova PCR per veure si és positiva. Sigui quin sigui el resultat, però, haurà de fer quarantena durant dues setmanes, tal com estableixen els protocols de la Comunitat de Madrid. També afectarà Felip VI, Letícia i la seva germana Sofia. A la família reial, però, no li faltarà espai si s'ha de confinar a la Zarzuela.El complex, on resideix la Casa Reial, és un espai força desconegut, especialment, pel que fa a l'espai exterior, ja que les imatges oficials que s'ofereixen normalment són dels despatxos o d'estances internes. A vegades, però, es filtren detalls que permeten conèixer la magnitud de les zones verdes de què gaudeixen els monarques i familiars, com en els plecs per contractar un servei extern de jardineria. Segons aquests, els jardins i boscos tenen una superfície de 65 hectàrees, l'equivalent a 91 cops el Camp Nou.

