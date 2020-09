Buch admet que s'hauria entès millor amb Mas que amb Torra

L'exconseller d'Interior Miquel Buch, cessat la setmana passada juntament amb les conselleres d'Empresa i Cultura, ha admès que s'hauria entès millor amb Artur Mas a la presidència que no pas amb Quim Torra. "És evident que estar liderat o en un equip en el qual qui fa de president té experiència política i a l'administració pública és més fàcil, perquè hi ha coses interioritzades. Quan ve algú de fora, costa", ha explicat en una entrevista a La Vanguardia . Segons ell, quan una persona entra a l'administració "tot canvia"."Estem acostumats a fer les coses en les nostres empreses d'una manera, però quan entres a l'administració pública tot canvia i això segurament li ha passat al president Torra", sosté Buch. S'hauria entès millor amb Mas? "En aquest sentit, sí, i en altres coses, però això no té per què ser una barrera", ha reblat.Buch ha defensat l'actuació dels Mossos durant el mandat i ha explicat que Torra "no portarà al límit els treballadors públics" després de la seva inhabilitació, que es començarà a resoldre la setmana vinent amb la vista del Tribunal Suprem. "Caldrà veure en quin marc es desobeeix. Treballem en una administració pública i hi ha treballadors públics que estan obligats a seguir les lleis.. No només depèn del president, sinó de la pròpia administració exercir o no", ha apuntat l'exconseller.En aquest sentit, també ha assegurat que la policia ha de fer la feina que toca "hi hagi el president que hi hagi". "Si algú vol trencar el perímetre policial per barallar-se amb un altre, la policia ha d'estar al mig sigui qui sigui el president", ha explicat.

