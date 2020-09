Joan Canadell: «Espanya ens està arrossegant a la fallida i al desastre més absolut»

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, assegura que l'Estat espanyol està "tècnicament en fallida" i en uns "mesos" podria acabar amb una intervenció europea que, a la llarga, pot suposar una "oportunitat" per a l'independentisme. "Espanya ens està arrossegant a la fallida i al desastre més absolut", defensa Canadell en una entrevista amb l'ACN.El líder de la Cambra admet que en els propers sis mesos "no toca" fer la independència perquè cal "estar pendents d'ajudar les empreses perquè sobrevisquin" però diu que el 2021 hi haurà un "nou momentum" pel moviment. "Qui té ganes d'estar en un país que en una crisi cau un 22% quan la majoria d'Europa cau un 5% o 6%? No té cap sentit", afirma."En els propers sis mesos no podem estar pendents de si hem de fer una DUI o si hem de sortir al carrer, o si vindrà a pegar-nos la policia", assegura el president de la Cambra, que creu que cal "preparar-ho tot perquè les empreses pateixin el mínim possible". Després, però, creu que serà "més necessari que mai" defensar la separació d'Espanya.De fet, Canadell nega que després de la pandèmia calgui aparcar els arguments independentistes. "Al revés", avisa. "No hi ha cap país d'Europa que estigui patint tant la crisi com Espanya, ni a nivell econòmic ni de salut", critica.Canadell creu que el Govern "s'ha quedat curt" amb els ajuts per a empreses, pimes i autònoms que ha presentat en els últims mesos, però recorda que la capacitat d'endeutament la té Madrid. En aquest sentit, el líder de la Cambra lamenta que no prosperés la proposta del president Quim Torra al president espanyol, Pedro Sánchez, de demanar un préstec al fons de rescat europeu, el MEDE."Per sentit comú i lògica econòmica, hauríem d'haver-lo demanat", diu Canadell, que no entén "perquè la conselleria d'Economia no se suma" a aquesta proposta. "Probablement ara tindríem 5 milions d'euros per posar sobre la taula", afirma."No hi ha cap excusa per no utilitzar deute públic per superar la situació, perquè és excepcional. El problema que tenim és que l'Estat ja venia molt endeutat", lamenta Canadell. El president de l'ens cameral veu "totalment reprovable" que, durant anys, Espanya s'endeutés "per fer inversions o despeses sense retorn", en "obres faraòniques", i que ara arribi a la crisi de la covid-19 en una situació "insostenible".Per això, Canadell vaticina retallades, congelacions de sous i una eventual intervenció europea per pagar l'elevat deute que s'haurà de generar ara. "Em temo que al sistema de pensions no trigarem gaire a veure grans retallades", assegura. "En una situació així no entendria que no hi hagués un 55% de 'sí' en unes eleccions al Parlament", afegeix.Davant d'aquest panorama "clarament excepcional" a nivell econòmic, Canadell s'afegeix a les crides de diversos sectors com el de l'hostaleria perquè s'impulsin plans de rescat sectorials, i diu que els ERTO s'han d'allargar mentre duri la crisi provocada per la covid-19, "ben entrat el 2021". A més, Canadell avisa que no s'han de tornar a tancar les escoles "de cap de les maneres" perquè això té un impacte en el món econòmic i la igualtat de gènere.Com a solució per evitar contagis i nous tancaments, Canadell aposta pels testos ràpids que ha plantejat el doctor Oriol Mitjà. "És molt més barat invertir a comprar aquests tests que no tancar empreses o àrees concretes", afirma.Malgrat el "drama" per la situació a Nissan i empreses com Saint-Gobain, Acciona o Bosch, Canadell diu que el procés de reconversió de la indústria de l'automoció a Catalunya "acabarà bé" perquè s'aconseguirà atraure nous projectes relacionats amb el vehicle elèctric. "Tenim un ecosistema molt important que altres llocs d'Europa no tenen", afirma. "Crec que a mitjà termini vindran noves inversions", afegeix, remarcant però que cal ajudar a la reconversió professional de les persones que ara treballen en "sectors que no tenen futur" perquè puguin trobar feina de nou.Canadell celebra la decisió del Govern d'injectar 2,5 milions d'euros a les cambres, i nega que ell, com a líder de la institució a Barcelona, tingui intenció "d'assumir funcions de les patronals". De fet, aquest és un dels temors de Foment, Pimec, CCOO i UGT, que creuen que les regulacions que impulsa el Govern en aquesta matèria amenacen "l'essència de la participació institucional, de diàleg social i de concertació social".Canadell diu que el nou decret de cambres probablement anirà al consell executiu en les properes setmanes, i que en l'esborrany del text, la conselleria d'Empresa ha ofert a les patronals que s'especifiqui que les cambres no formen part de la concertació social. El text, però, sí que permetria a les cambres ser als òrgans de decisió de la Generalitat. "Les patronals ho veuen com una intromissió", afirma Canadell, que creu que tenen "por de perdre protagonisme". "Han d'acceptar que les cambres formen part dels òrgans que vetllen per les empreses, i hem de ser en aquestes taules", insisteix.

