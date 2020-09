Les AMPA temen que les escoles no es puguin mantenir obertes durant el curs

La Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FAPAC) retreu al Departament d'Educació que no ha habilitat els recursos necessaris que minimitzin més el risc de contagi als centres i garanteixin que no hauran de tancar. "La nostra por no és tant a un descontrol de l'epidèmia per l'obertura dels centres sinó a que no es puguin mantenir oberts", explica a l'ACN la directora de la FAPAC, Lidón Gasull. Considera que el protocol de gestió de casos de covid als centres és "segur" però reconeix la "por" a que només començar el curs hi hagi situacions de confinaments perquè "el Departament no ha posat els recursos de professorat ni ha habilitat nous espais per poder complir amb grups més reduïts, distàncies de seguretat i ventilació"."Si la pregunta és 'creieu que les escoles tenen totes les mesures de seguretat per minimitzar el risc de contagi i mantenir obertes les escoles tot el curs?' la resposta és clarament que no", manifesta Gasull.La principal crítica és que no s'hagin donat els recursos necessaris als centres per poder complir amb les directrius de la mateixa conselleria, com considera que ha passat amb les ràtios de 20 alumnes.Gasull valora que el protocol de gestió de casos és "molt conservador" i davant la mínima sospita es confinarà el grup, motiu pel qual defensa que en aquest aspecte els centres escolars són segurs. A més, destaca que es faran programes d'estudi i PCR entre la població escolar. Tot i això, alerta sobre la possibilitat que els centres no puguin romandre oberts "perquè per manca de mesures per part d'Educació s'hagi d'aplicar constantment el protocol de gestió de casos".La directora també creu que hi ha hagut "molts vaivens" en quant a protocols i instruccions, així com "contradiccions" entre els pronunciaments del president de la Generalitat, Quim Torra, i la Conselleria d'Educació liderada per Josep Bargalló. "Això ha provocat molta confusió i falta de transmetre confiança i seguretat tant a l'alumnat com a les famílies i el professorat en general", reflexiona.En aquest escenari, les principals preocupacions que les famílies transmeten a la FAPAC són que la tornada a l'escola pugui significar un problema de salut per a l'alumnat, les seves famílies i el professorat i que els centren "comencin a tancar les portes i els alumnes es vegin abocats al confinament".En aquest sentit, lamenta que a quatre dies de l'inici de curs no s'hagin articulats mecanismes de conciliació ni es conegui un protocol clar sobre com es portarà a terme l'educació telemàtica si cal aplicar-la. Sobre conciliació, avisa que no es pot "traslladar la responsabilitat als avis o altres familiars" perquè de poc serviria confinar el grup classe per aturar la transmissió comunitària i obligar a involucrar altres familiars, especialment de col·lectius de risc com els avis.En aquest sentit, critica també que no hi hagi "cap mesura extra per abordar les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia". "Ja portem sis mesos des que es va iniciar la pandèmia i el que veiem és que el curs escolar comença i no tenim ni beques extra per menjador, ni per llibres ni per poder-se quedar amb els fills en cas que es vegin afectats per la pandèmia", assegura.D'altar banda, Gasull es mostra molt crítica amb el posicionament d'Educació davant les activitats extraescolars, després que el conseller afirmés que no són responsabilitat directa del Departament i que es poden fer seguint les mesures de seguretat. "No podem estar dient constantment que l'estanqueïtat dels grups és garantia de no contagi en els centres educatius i després no estipular un protocol per a les extraescolars", valora.A més, apunta que tot i que aquestes activitats les organitzen en molts casos les associacions de pares i famílies, o d'altres organitzacions, "s'han d'aprovar sempre en consell escolar" i també són responsabilitat del Govern. Davant d'aquesta situació, l'organització d'aquestes activitats està bastant aturada per "responsabilitat" i des de la FAPAC demanen un protocol "clar per poder minimitzar al màxim el risc de contagi".Per últim, Gasull assegura que respecten el posicionament de les famílies que "optin per la desobediència i no portar els fills a l'escola si senten que no ho han de fer" però demana "ponderar els riscos i els beneficis" de no fer-ho. "Volem transmetre a aquestes famílies que és veritat que no hi ha totes les mesures necessàries per minimitzar el risc de contagi però el que sí que és cert és que hi ha un protocol de gestió que fa que els centres siguin segurs, els hi demanem confiança en portar els fills als centres", demana.Gasull lamenta que "molts cops" s'ha posat l'educació i els centres educatius com el principal problema per a controlar la pandèmia, quan alerta que si no es controlen la resta de sectors "no servirà de res sacrificar l'educació" i sí portarà conseqüències "molt negatives".

