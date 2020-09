Els CDR sentencien l'Estat en un judici simbòlic i cremen un ninot de Felip VI

La manifestació dels CDR durant la Diada 2020 Foto: Ricard Novell

Uns 250 manifestants han simulat un judici a l'Estat i han acabat cremant un ninot amb la cara de Felip VI i diverses caixes amb el nom d'institucions espanyoles com la Guàrdia Civil i el Congrés dels Diputats i d'empreses com el Banc Sabadell i Inditex.Convocats pel CDR de Barcelona, els activistes s'han manifestat en una marxa lenta des d'Arc de Triomf pel carrer Trafalgar i fins a l'encreuament entre la ronda Sant Pere i el carrer Girona, on han encès diversos pots de fum i bengales. "Declarem l'Estat espanyol repressor del poble de Catalunya i opressor dels drets civils i socials i el condemnem a cremar a la foguera", ha dit l'activista Roger Español després de simular "un judici a l'Estat".Després d'una marxa lenta que ha arrencat al passeig Lluís Companys i un cop arribats a la plaça, l'activista Roger Español ha simulat un "judici a l'Estat", que s'ha celebrat amb una àmplia rotllana de manifestants amb torxes.