El col·lectiu de Mossos Guilleries denuncia l'enviament de 200 antiavalots espanyols per la Diada

El col·lectiu de Mossos independentistes Guilleries ha denunciat a través d'un comunitat que el govern espanyol ha enviat 200 agents antiavalots en el marc de la Diada, "sense concretar fins quan seran a Catalunya". Segons aquest col·lectiu, no consta que el Govern hagi demanat suport d'altres cossos policials i recorden que la llei estableix que els Mossos són els únics competents en matèria d'ordre públic. "Som davant d'una operació contrària a la llei", han denunciat.Guilleries assegura que l'arribada de "piolins" a Catalunya posa de manifest que els cossos policials espanyols són "forces d'ocupació" i han reclamat al Govern que presenti una "queixa formal" i es despleguin "totes les iniciatives possibles per denunciar-ho". "Tenim la seguretat que aquests efectius policials estrangers continuaran després de la Diada", han afirmat.Segons aquest grup de Mossos, aquests agents són a Catalunya davant la resposta de la ciutadania a la previsible inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, que aquesta setmana vinent declara davant del Tribunal Suprem, i també pel tercer aniversari de l'1-O. "Només ens falta saber si la Benemèrita té prevista alguna performance d'assalt a domicilis i detencions d'independentistes", afegeixen. El dia 23 farà un any de l'operació Judes.D'altra banda, han reclamat que la Diada serveixi per refer la unitat estratègica de l'independnetisme per aconseguir la República de manera unilateral, "l'única forma viable de recuperar la nostra llibertat". Així mateix, asseguren que els Mossos defensaran les institucions catalanes i garantiran els drets i llibertats dels ciutadans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor