Incansables i persistents: fidelitat a la Diada més enllà de la capital

🎥 EN DIRECTE: Els primers santcugatencs arriben al punt de trobada per agafar el número que els indica el punt on posar-se per encerclar el Monestir; informa @annamiraperich https://t.co/M1SrLgZ3D5 #SantCugat pic.twitter.com/iBQdyMEjwe — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) September 11, 2020

EN DIRECTE Santcugatencs incansables encerclen el Monestir de #SantCugat en una Diada descentralitzada pel coronavirus. Asseguren que sempre s’han mobilitzat per la independència i aquest any no podien faltar. Informa @annamiraperich https://t.co/phyngSXD5w pic.twitter.com/9Bs8ckelbf — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) September 11, 2020

FOTOS Ofrena floral al monument Rafael Casanova de Sant Cugat

Sense aglomeracions al tren per anar a Barcelona. Sense llargues jornades a la capital catalana per demostrar, de forma multitudinària, la força de la gent. Sense carrers plens a vessar, però amb la mateixa il·lusió i determinació que sempre. Enguany mig miler de santcugatencs s'han reunit al voltant del Monestir per reclamar -una vegada més- la independència de Catalunya i la llibertat dels presos polítics en una Diada marcada pel coronavirus."Cada any he anat a Barcelona i sabem que aquest any és diferent, però s'havia de venir", ha explicat la Maria Dolors. Ella sempre ha anat amb un grup d'amics, però les circumstàncies d'enguany ha fet que anés sola a la manifestació. Seguint la fila organitzada per l'ANC, s'ha col·locat a tocar del Claustre, estelada en mà i samarreta de rigor.Tot i que en un primer moment des de l'ANC s'havia previst fer una via santcugatenca a la Rambla del Celler, finalment s'ha decidit envoltar el Monestir de Sant Cugat. Quan faltaven pocs minuts per les cinc, centenars de santcugatencs s'han col·locat a les marques fetes a terra, i respectant les distàncies de seguretat, per clamar la llibertat i la independència.Famílies joves, gent gran, persones soles, han estat molts els santcugatencs que han sortit decidits al carrer amb la clara voluntat de fer-se sentir. "Anem preparats amb les mascaretes i gel hidroalcohòlic", ha comentat una altra veïna. Un matrimoni d'edat avançada tampoc s'ha volgut perdre l'esdeveniment. "Anem a totes les mobilitzacions de la Diada però també a Lledoners i altres, des de l'any 2012, som els irreductibles", explica el Miquel."Hauríem de ser més i convèncer als que encara no ho estan", ha puntualitzat. Mentrestant la seva dona s'espera a l'ombra d'un dels xiprers de la plaça d'Octavià asseguda a un tamboret i amb una pancarta per la independència. "Les cames em fan una mica la punyeta però sempre hem anat a tot arreu". La Mercè també és del parer que enguany és "molt trist" haver-ho de fer així però "la qüestió és poder-ho fer", apunta.A les 17.14 els crits d'"independència", "llibertat presos polítics" i Els Segadors han ressonat per la muralla del Monestir. Aplaudiments i estelades aixecades han deixat una imatge insòlita en plena pandèmia."Ha canviat molt", diu la Marina mentre assenyala la mascareta. Va acompanyada de les seves filles adolescents i agraeix a l'ANC que "almenys s'hagi organitzat alguna cosa perquè semblava que no es podia fer res". "Des que som petites sempre hem anat a Barcelona i aquest any és estrany perquè sempre quedàvem amb els amics i després anàvem als concerts", comenta la Vinyet.Un esdeveniment que a diferència de la resta d'anys ha estat curt i "sobri", ha explicat el coordinador de la secció local de l'ANC, Josep Lliberia. "Avui hem reivindicat que volem seguir tenint una vida amb tots els drets, també el de la manifestació".Per alguns una mica "trist" tant per la situació com per la comparació que s'ha fet amb els anys anteriors on les multitudinàries manifestacions a Barcelona han fet la volta al món amb un missatge d'unitat. Una imatge que alguns enguany també han criticat per les pugnes entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana al govern de la Generalitat. "Estic molt trista pels nostres polítics catalans perquè m'han fet mal", ha explicat la Maria Dolors. "Avui vinc pels que estan a la presó i perquè no estem fent res perquè surtin". Aquest matí, entitats i partits polítics han fet la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova en una plaça buida. L'acte s'ha fet sense presència de públic i seguint mesures estrictes de distància i seguretat. Reivindicació i anhels de llibertat però també conscients de la situació generada pel coronavirus, partits i entitats no han volgut deixar passar l'oportunitat de reivindicar-se.L'alcaldessa, Mireia Ingla, s'ha dirigit als santcugatencs en una Diada diferent però que a diferència de l'any anterior, la meteorologia ha respectat. Ha volgut agrair la perseverança i l'esforç de tota la ciutadania envers la pandèmia.Per la seva banda el santcugatenc Raül Romeva ha fet arribar unes paraules llegides pels membres d'ERC: "En aquesta Diada s'hi barreja el record per la pèrdua de llibertats amb la resistència activa. Ens toca una Diada de més reflexió col·lectiva que d'expressió".Aquest matí un centenar de persones de l'ANC han desplegat una estelada gegant al turó de Can Mates. Un esdeveniment que no s'ha publicitat "per evitar que vingués gent d'arreu", ha manifestat Lliberia. La bandera, de 70 metres de llarg per 40 metres d'ample s'ha desplegat en un acte que estava previst que se celebrés farà unes setmanes per coincidir amb els 1.000 dies de l'1 d'octubre però la pandèmia del coronavirus va obligar a cancel·lar l'acció reivindicativa.

