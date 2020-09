Torra ofereix Catalunya per acollir-hi refugiats del camp de Moria, a Grècia

Oferim Catalunya com a terra d’acollida per a refugiats del camp de Mòria. El Govern de la Generalitat es posa a disposició per rebre persones que cerquen una oportunitat fugint de la guerra, la fam i la porhttps://t.co/ooj87s4cCL — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 11, 2020

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha ofert Catalunya per poder acollir-hi refugiats provinents del camp de Moria, a Grècia. L'anunci del president ha vingut dies després que un gran incendi arrasés el camp de refugiats més gran de tot Grècia, que va obligar a fugir a desenes de milers de persones."El Govern de la Generalitat es posa en disposició per rebre persones que cerquen una oportunitat fugint de la guerra, la fam i la por", ha escrit a Twitter el president, que ha remarcat que ofereix Catalunya "com a terra d'acollida". Segons els càlculs de Metges sense Fronteres, unes 12.000 persones van ser evacuades del camp.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor