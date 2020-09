L'esquerra independentista reclama «un nou embat desobedient i insurrecte»

La regidora de la CUP de Tarragona Laia Estrada, en el parlament al passeig Lluís Companys. Foto: Ricard Novell

La diputada Natàlia Sànchez, a l'acte de l'esquerra independentista. Foto: Ricard Novell

L'exdiputada Eulàlia Reguant, a l'Arc de Triomf. Foto: Ricard Novell

Les organitzacions de l'esquerra independentista reclamen impulsar un nou embat "de la mà d'un moviment desobedient, insurrecte". Ho han plantejat en l'acte de la Diada al passeig Lluís Companys de Barcelona, convocades per la CUP, Arran, SEPC, Endavant i la COS en què, mantenint les distàncies i mesures de seguretat, s'han agrupat prop de 900 persones i han defensat les ocupacions de pisos de grans tenidors.La regidora de la CUP a Tarragona Laia Estrada ha denunciat que "aquesta pandèmia ha colpejat amb força els cossos de les classes treballadores" a causa de les retallades i les condicions socials i laborals precàries i ha carregat contra la "gestió nefasta tant del govern espanyol com dels governs autonòmics", recordant el polèmic contracte de la Generalitat a Ferrovial per rastrejar contactes, i ha avançat el suport al personal sanitari en cas que facin vaga. Ha carregat també per la manca de voluntat d'aplicar polítiques rupturistes o de reversió de les privatitzacions.Pel que fa al govern espanyol, ha denunciat que ha optat per "estrènyer més els drets i intensificar l'explotació de les classes populars per incrementar els ingressos dels de sempre". L'executiu central, ha insistit, "segueix alimentant la il·lusió que hi ha possibilitats de canvi en el règim del 78" i, en lloc de derogar la llei Montoro, la llei mordassa o la reforma laboral, ha deixat que Joan Carles I "marxés impunement després de robar una milionada en el poble".Xavi Pellicer, portaveu d'Alerta Solidària, ha criticat la "suspensió de drets socials, civils i polítics" durant els darrers mesos mentre els governs "responsabilitzen la població de les conseqüències de l'última crisi". Ha defensat, per contra, aquella gent sense sostre que "ocupen un espai per viure'l". "No és ocupar-lo, és alliberar-lo!", ha clamat, en referència als habitatges en mans de grans tenidors i entitats financeres, afegint que "les autèntiques màfies són els que van a desocupar de la mà de la policia, amb total impunitat".L'advocat s'ha mostrat molt crític amb la gestió de la Generalitat. "Cada tenim desenes i desenes de sancions que limiten el dret de protesta", ha asseverat, i ha afirmat que "tant fa Marlaska, Puig, Buch o Sàmper", pel que fa a la gestió de la policia i la repressió, apuntant que d'operacions com les de l'Estat contra els CDR, el Govern ja n'havia impulsat durant anys de la mà dels Mossos. "La repressió colpejarà més fort com més avancem, però no retrocedirem i seguirem avançant!", ha conclòs.Ester Amiel, de la COS, ha reivindicat les conquestes de les lluites populars i ha reclamat la plena derogació de la reforma laboral, una sanitat i una farmacèutica pública, papers per a totes, abolir els CIE, la nacionalització de tots els sectors estratègics, que "es planifiqui l'economia en base als interessos de les persones" i "sortir de l'ultracapitalista, demofòbica i racista Unió Econòmica Europea".La sindicalista ha carregat contra les estratègies de JxCat i ERC, sense citar-los, amb les "falses esperances d'una independència a tocar plena de gestos i relats simbòlics d'unitat independentista sota la direcció d'un líder messiànic que podrà ser feta des de dalt amb dinàmica de la llei a la llei i, de l'altra banda, unes dinàmiques d'aliances amb l'Estat en pro d'un eixamplament de la base que sona a autonomisme". Per contra, ha defensat "un nou embat plantejat per la unitat popular, de la mà d'un moviment desobedient, insurrecte, que posi els anhels de construir país de totes i per a totes".Adriana Roca, portaveu d'Arran, ha defensat les lluites socials del jovent i de l'esquerra independentista, incloent la reivindicació del dret a l'habitatge: "No només resistim i aturem desnonaments, sinó que passem a l'ofensiva i n'ocupem, posant en qüestió el paradigma de la propietat privada". També ha criticat qui responsabilitza els joves dels brots de coronavirus, reivindicant la responsabilitat que suposa està implicats en les lluites socials, laborals i nacionals. "Què hi ha més responsable que el que vam fer a Urquinaona?", s'ha preguntat.Per altra banda, centenars de persones, moltes d'elles membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) s'han manifestat aquesta tarda pels carrers de Barcelona, després d'haver assistit a la convocatòria de l'esquerra independentista. Roger Español ha llegit un manifest contundent contra els líders polítics catalans.Una de les organitzacions convocants de l'acte, Alerta Solidària, havia denunciat en un comunicat que els Mossos d'Esquadra estaven fent identificacions "preventives" a manifestants en el marc de la Diada, cosa que ha qualificat d'"inadmissibles". A més, l'entitat assegura que des del cos policial s'hauria advertit a manifestants que s'identificarà a tothom que s'atansi a les convocatòries de l'esquerra independentista.Per altra banda, Arran també havia celebrat la seva concentració juvenil durant el matí , la qual ha acabat amb la crema d'un pòster amb una fotografia de la família reial. L'organització ha fet una crida al jovent per ser protagonista "com la tardor passada" després de la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O, "per respondre a la crisi econòmica, social i política". El col·lectiu també ha homenatjat Gustau Muñoz, militant comunista i independentista mort a mans de la policia el 1978.

