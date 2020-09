Torra, molt crític amb les declaracions de Calvo: «Però quina memòria històrica volen construir?»

Però quina memòria històrica volen construir PSOE-Podemos-Conuns si no s’assumeixen les responsabilitats ni es demana perdó pels crims comesos per l’Estat espanyol? Per què ho ha fet l’estat alemany amb el nazisme i no ho ha fet mai l’estat espanyol amb el franquisme? https://t.co/u41czyo0D6 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 11, 2020

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha carregat amb duresa contra les paraules de Carmen Calvo en valoració a la demanda del cap de l'executiu català perquè Felip VI i el president Pedro Sánchez demani perdó per l'afusellament del president Companys. A través d'una piulada, Torra insisteix a comparar la memòria històrica a Alemanya i la feta a Espanya.La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha criticat aquest divendres els "escarafalls" del president de la Generalitat, Quim Torra, que en el missatge institucional de la Diada va demanar al rei Felip VI i al president espanyol, Pedro Sánchez, que demanin perdó per l’afusellament del president Companys. En una entrevista a Canal Sur Radio, Calvo ha afirmat que "en democràcia no es resolen les coses així, perquè això no serveix de res"."En democràcia es resolen les coses amb la llei que portaré al Consell de Ministres el dimarts i on considerarem nuls els judicis i sentències sense garanties jurídico-processals". "Això és seriós i propi d’una democràcia, i l’altra cosa són escarafalls", ha conclòs.

