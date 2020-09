Alerta Solidària denuncia identificacions «preventives» per part de Mossos durant la Diada

Alerta Solidària ha denunciat que els Mossos d'Esquadra estan fent identificacions "preventives" a manifestants en el marc de la Diada. En un comunicat, l'organització ha advertit que aquestes actuacions policials són "inadmissibles".A més, l'entitat assegura que des del cos policial s'hauria advertit a manifestants que s'identificarà a tothom que s'atansi a les convocatòries de l'Esquerra Independentista. Segons els Mossos, no els costa cap incident a la zona propera a la mobilització de Barcelona però han remarcat que "en contextos on és necessari preservar la seguretat" és "normal" que hi pugui haver identificacions.Alerta Solidària també criticat "la doble vara de mesurar" del Govern per "denunciar derives autoritàries a l'Estat i actuar exactament, o fins i tot pitjor, que aquells que critiquen".L'organització antirrepressiva ha recordat que aquestes actuacions "són il·legals", han advertit que "poden ser constitutives de delictes de prevaricació, discriminació i contra l'exercici de drets humans" i han recordat que el dret a manifestació és un dret fonamental.

