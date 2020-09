La Diada més territorial: més de 130 concentracions arreu del país

20:49 Centenars vehicles reivindiquen la llibertat dels presos polítics a Lledoners



Una rua amb centenars de vehicles ha recorregut durant dues hores les principals artèries viàries del Bages per arribar, al voltant de les vuit del vespre, als entorns de la presó de Lledoners. La caravana de cotxes ha passat pels municipis de Sallent, Sant Joan de Vilatorrada, Súria, Manresa, Sant Vicenç de Castellet i Sant Salvador de Guardiola. A Lledoners, la rua ha estat rebuda per desenes de persones que els esperaven amb estelades i pancartes reivindicatives. La caravana ha coincidit amb l'acte de Joan BonaNit, que a un quart del nou del vespre saluda els presos independentistes. Tots ells han respost des de l'interior de la presó amb un "bona nit".

20:37 Els CDR es manifesten a Barcelona



Centenars de persones, moltes d'elles membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) s'han manifestat aquesta tarda pels carrers de Barcelona després dels actes de la Diada per part de l'ANC. Roger Español ha llegit un manifest contundent contra els líders polítics catalans. Els CDR havien participat en la concentració de l'esquerra independentista a l'Arc de Triomf.

20:00 L'esquerra independentista planteja un nou embat amb un moviment "desobedient i insurrecte" per construir un país "de totes i per a totes"



L'esquerra independentista admet que el moment és "complicat" i que el capital "intenta acabar amb els moviments de resistència" i ha reclamat la independència, el socialisme i el feminisme per tirar endavant. "Davant de falses esperances de la independència a tocar i l'eixamplament de base que sona a autonomisme, plantegem un moviment desobedient i insurrecte que posi al davant la construcció d'un país de totes i per a totes", han dit els portaveus que han comparegut.

19:56 EN DIRECTE L'esquerra independentista omple l'Arc de Triomf de Barcelona per denunciar la repressió i la gestió de la pandèmia basada en els interessos del capitalisme. Fotografies de Ricard Novella https://t.co/NtJY6SaRV2 pic.twitter.com/JSItir73Ye — NacióPolítica (@naciopolitica) September 11, 2020

19:40 L'esquerra independentista denuncia les acusacions de la Generalitat contra independentistes



El portaveu d'Alerta Solidària, Xavi Pellicer, denuncia la repressió de les institucions contra la població davant el constant empobriment de la majoria de la gent. Pellicer diu que la pandèmia i la crisi econòmica és "l'excusa perfecta" per recentralitzar, retallar i reduir drets civils i polítics. "On s'és vist que siguem els culpables de la situació als hospitals i les residències?", s'ha preguntat l'advocat independentista, i ha assegurat que on no arriba l'Estat o l'administració hi arriba "la gent". Pellicer també ha denunciat que el "govern més progressista de la història" continua amb la llei mordassa vigent "i a tot drap" i la Generalitat l'aplica. En aquest sentit, ha recordat que els Mossos també han acusat de "terrorisme" els moviments socials i populars i ha denunciat que la Generalitat continua presentant-se com a acusacions contra militants independentistes.

19:36 L'esquerra independentista reclama "condicions dignes" per als sanitaris



L'esquerra independentista s'ha concentrat aquest vespre a l'Arc de Triomf de Barcelona i ha donat suport al personal sanitari que ha hagut de fer front a la Covid en condicions precàries. Laia Estrada, regidora de la CUP, ha exigit "condicions dignes" per als sanitaris i ha assegurat que tindran el suport de l'esquerra independentista si finalment van a la vaga. Estrada ha denunciat el sistema capitalista que beneficia les grans empreses en plena crisi mentre milers de persones queden a l'atur. "El feixisme és la forma que adopta el capitalisme quan se sent amenaçat", ha denunciat. També han criticat que el Govern destini diners al Barcelona World mentre no s'amplia la plantilla de personal educatiu. Informa Bernat Surroca.

19:31 Comença l'acte de l'esquerra independentista per la Diada



L'esquerra independentista s'ha manifestat aquesta tarda a l'Arc de Triomf amb motiu de la Diada. Mantenint les mesures de seguretat, els portaveus han tingut paraules de record per les persones que no han pogut assistir a la concentració, ja sigui per la repressió o per la Covid-19. "Sempre posem la vida les mateixes", han denunciat i han dedicat la Diada a "totes les que no hi són i les que vindran". Laia Estrada, regidora de la CUP a Tarragona, denuncia la gestió de la pandèmia per part del govern espanyol i del govern català i recorda el contracte públic "als amiguets de Ferrovial". Informa Bernat Surroca.

18:47 L'ANC proposa superar el 50% dels vots en les properes eleccions i declarar després la independència



L'ANC ha proposta als partits independentistes que treballin per superar el llindar del 50% dels vots a les pròximes eleccions i que, si ho aconsegueixen, "respectin el mandat" de l'1-O i declarin la independència. La presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, ha anunciat que en les pròximes setmanes es posarà en marxa una campanya de sobirania fiscal per incentivar els ciutadans a pagar els impostos a la Generalitat. Informen Oriol March i Sara González.

18:42 L'ANC lamenta que l'etapa "sense rumb dura massa" i emplaça Puigdemont i Junqueras a teixir una estratègia conjunta



La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha lamentat que l'"etapa sense rumb" de l'independentisme "ja dura massa" i ha emplaçat l'expresident Carles Puigdemont i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, a teixir una estratègia conjunta. "El llibre que volem llegir és el que porti les dues signatures", ha assegurat. "Si no us hi poseu, la paciència de la gent no durarà per sempre", ha avisat Paluzie. Informen Oriol March i Sara González.

18:33 Òmnium avisa Sánchez: "Mentre hi hagi gent perseguida i vexada per l'Estat no hi haurà normalitat a Espanya"



El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha defensat que l'independentisme porti el diàleg i la negociació "per bandera" però "sense renunciar a la confrontació" quan estan en risc els drets fonamentals. "No volem formar part d'un Estat que tapa les vergonyes de la monarquia corrupta", ha assegurat Mauri, que ha acusat de "lladres" els Borbons i que ha lamentat que l'Estat "tanqui files amb franquistes" com Martín Villa o la possibilitat que el Suprem inhabiliti el president Quim Torra. Mauri ha advertit Pedro Sánchez que "a Espanya no hi haurà normalitat" mentre hi hagi "gent perseguida, vexada per l'Estat, mentre la Fiscalia titlli de "terroristes" els independentistes o que condemna els presos a estar 23 hores en una cel·la". Informen Oriol March i Sara González.

18:29 Marcel Mauri: "El nostre pitjor enemic som nosaltres mateixos, aquesta pugna interna permanent"



El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha llançat una advertència a l'independentisme: "El nostre pitjor enemic som nosaltres mateixos, aquesta pugna internament". Mauri ha reclamat als partits que pensin "en el país" i no en els seus propis interessos. "O la ciutadania es posarà al capdavant", ha afirmat. Informen Oriol March i Sara González.

18:26 La Diada a Tarragona



Clou l'acte de l'ANC a Tarragona amb la lectura del manifest unitari. Finalment el recompte d'assistents és de més de 800 persones, segons els organitzadors. Informa Josep Maria Llauradó.

EN DIRECTE Acaba l'acte de l'ANC a Tarragona amb la lectura d'un manifest unitari. Hi han participat unes 800 persones, segons els organitzadors. Informa @JosepMLlaurado https://t.co/sprgVcX7vT pic.twitter.com/fajxUnOrmu — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2020

18:23 EN DIRECTE Dolors Bassa assisteix a l'acte de la Diada de la Bisbal d'Empordà organitzat per l'ANC. L'exconsellera, com Carme Forcadell, pot sortir de la presó perquè encara té vigent el tercer grau https://t.co/jd1IfGDLfK https://t.co/9jFziiITYQ — NacióPolítica (@naciopolitica) September 11, 2020

18:21 L'AMI reivindica que la independència és "la vacuna" per superar la "pandèmia" que suposa estar a Espanya



El president de l'Associació de Municipis per la Independència, Josep Maria Cervera, ha assegurat que la relació de Catalunya amb Espanya és "tòxica" i l'ha definit com una de les pitjors pandèmies que pateixen els catalans. "Tant és si parlem de dictadors o de republicans, de governs conservadors o progressistes", ha assegurat. La vacuna, ha dit Cervera, és "la independència". Informen Oriol March i Sara González.

18:12 Hisenda, Adif, Seguretat Social o jutjats: alguns dels punts davant dels quals es mobilitza l'ANC



Els 131 actes que ha convocat l'ANC arreu del territori tenen com a escenaris edificis de l'estat espanyol, com ara d'Hisenda, Adif, Seguretat Social o jutjats. L'objectiu és denunciar l'actitud lesiva que consideren que mantenen amb Catalunya.

18:04 L'ANC recorda totes les persones que "han patit la repressió" per part de l'estat espanyol



L'ANC ha recordat totes les persones que "han patit la repressió" per part de l'estat espanyol, des de dirigents polítics a activistes i manifestants, així com artistes. També han recordat la figura d'Assange, pendent del judici d'extradició, a qui han agraït el suport de l'octubre del 2017.

18:01 L'ANC reivindica que és la mobilització "més nombrosa en temps de Covid"



Els membres de l'ANC Antonio Baños i Adrià Alsina fan un recorregut pels diferents actes que s'estan celebrant arreu del territori. Reivindiquen que es tracta de la mobilització més nombrosa en temps de Covid-19.

17:58 L'ANC acusa l'Estat de "protegir més" el rei emèrit Joan Carles que la salut dels ciutadans



Els presentadors de l'acte central de l'ANC a la plaça Letamenti han reivindicat que la independència és "urgent" davant d'un Estat que s'ha demostrat "incapaç de protegir els ciutadans". De fet, han acusat l'Estat de "protegir més" el rei emèrit Joan Carles que la salut dels ciutadans.

17:40 Asseguts, separats per dos metres i amb mascareta: la mobilització més atípica de l'ANC



La mobilització més atípica que ha convocat l'ANC en els darrers anys s'evidencia amb tots les participants asseguts, separats per dos metres de distància, per la presència de punt de gel hidroalcohòlic i la presa de temperatura dels manifestants.