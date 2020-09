La policia investiga una agressió racista de tres noies menors al metro de Madrid

Esto es indignante en plena pandemia estos actos crimínales deberían tener sanción jóvenes escupen y agreden en el metro de q sirven todas las medidas de sanidad si te encuentras estas indeseables? @sanchezcastejon @fernandosimon_ @guardiacivil @policiademadrid @IdiazAyuso pic.twitter.com/Whj2BJ3g0x — SLau (@SLau_2020) September 10, 2020

La policia espanyola ja té molt avançada la investigació sobre un incident racista produït fa uns dies al Metro de Madrid i que s'ha convertit en viral a les xarxes socials, de manera que aviat hi haurà detencions, segons indiquen fonts policials. Els agents han identificat dues noies de 15 anys i una de 16 i ja han informat la Fiscalia de Menors per un presumpte delicte d'odi. Els seus perfils a les xarxes socials van circular per internet.Es tracta d'un agressió feta aquest dimecres per tres adolescents en un vagó de la línia 4 del metro de Madrid. Per causes que es desconeixen, en el vídeo es veu com comencen a insultar, vexen i escupen una parella d'origen sud-americà, a la que anomenen "panchitos de merda" "fills de puta" o "ets producte d'un condó trencat, com que a la selva no hi ha condons...".Assegudes en els seients d'un vagó, es treuen les mascaretes i, cridant, amenacen la persona que grava el vídeo i la resta de passatgers. Metro de Madrid va obrir ahir mateix una investigació interna per aclarir els fets i totes les dades i informació s'han passat a la Policia Nacional, que en breu contactarà amb les atacants. A priori, són acusades d'un delicte d'odi, que es podria sumar a un altre per coaccions i amenaces i un altre contra la salut pública, perquè es van treure les mascaretes i suposadament van escopir les víctimes en plena pandèmia de coronavirus.

