Fins a un 30% de les persones amb depressió no pot respondre als tractaments de manera voluntària

Entre el 10% i el 30% dels pacients amb depressió no respon als tractaments i presenten símptomes resistents, provocant un greu deteriorament de la salut física, social i laboral dels pacients, segons ha comentat el cap de Psiquiatria de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, ​​Enric Álvarez, durant el XXVIII Curs Nacional de Psiquiatria."Cada vegada més es perfilen nous aspectes per a contrarestar la depressió. Cada vegada tenim més evidència que els tractaments farmacològics i psicoteràpics alhora són més potents que només el tractament farmacològic o només psicoteràpic. Això indueix, per una banda, en la farmacologia a cercar nous fàrmacs que ens ajudin, sobretot per a aquells pacients que no responen bé als tractaments convencionals o són pacients recurrents, i, en segon cas, a tractar d'identificar psicoteràpies amb evidència científica sobre la seva eficàcia en el tractament de depressió", ha assenyalat.Álvarez ha aclarit que "la depressió no és estar trist", ni tampoc tenir un problema adaptatiu o quan es tendeix a veure el got mig buit en comptes de mig ple. "La depressió és una malaltia que apareix d'una forma moltes vegades sense poder relacionar-la amb cap esdeveniment biogràfic ni vital, de vegades apareix com a tal i prou. És una malaltia molt greu que cursa amb símptomes com la incapacitat total de sentir plaer (social, familiar, laboral o sexual). Qualsevol cosa que fem no se sent satisfacció", ha argumentat.Per això, prossegueix, la depressió requereix un tractament especialitzat, atès que provoca una disfunció cognitiva "important" que impedeix a la persona dur a terme una vida intel·lectual "normal". "És una mort silenciosa. A la depressió hi ha una intolerància a l'estrès. Qualsevol cosa és complicada, difícil, impossible de fer, és com pujar el Kilimanjaro i hi ha una intolerància al dolor important", ha tancat l'expert.

