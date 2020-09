Prohibeixen el bany a les platges de Barcelona

Les deu platges de Barcelona estaran tancades al bany amb bandera vermella almenys fins dilluns per la mala qualitat de l'aigua. Les fortes pluges de les darreres hores a la capital catalana –amb registres de més de 30 litres per metre quadrat en diversos barris- han fet baixar rius i rieres, acumulant sediments a totes les platges: Sant Sebastià, Sant Miquel, Barceloneta, Somorrostro, Nova Icària, Bogatell, Mar Bella, Nova Mar Bella, Llevant i Banys del Fòrum.Els darrers controls analítics que l'Agència de Salut Pública de Barcelona ha fet a l'aigua de les platges indiquen que té una qualitat insuficient "per valors alterats de bacteris", segons ha informat l'ajuntament barceloní.El proper dilluns l'Agència Catalana de l'Aigua realitzarà una nova analítica per comprovar si els valors de la qualitat de l'aigua s'han normalitzat i ja es pot permetre el bany segur. Qualsevol novetat s'actualitzarà la informació al web de les platges de Barcelona.

