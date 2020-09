En llibertat els quatre CDR detinguts per cremar neumàtics a les vies del tren a Lleida

📢Ja en llibertat!!!



Els 4 companys detinguts aquesta matinada, acusats de desordres i danys, han quedat en llibertat i són rebuts pels solidaris concentrats a les portes de la Comandància.



Visca la lluita i visca la solidaritat!@cdrbalaguer @CdrPonent @EndavantPonent pic.twitter.com/WrH9YFC6Pe — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) September 11, 2020

Detinguts 4 companys/es del CDR de Ponent!



📌CONCENTRACIÓ DE SUPORT

14H davant la GC de Lleida

Carrer de la Llibertat, 3



Tot el suport! https://t.co/NBaoeHbfAW — CUP Lleida (@CUPLleida) September 11, 2020

La Guàrdia Civil ha detingut aquest divendres quatre membres del CDR de Balaguer per la seva suposada implicació en una crema de neumàtics aquesta matinada en diversos punts de les vies del tren a Lleida, que no han afectat la circulació. A primera hora de la tarda han estat alliberats, tal com ha anunciat el col·lectiu d'advocats Alerta Solidària.Els quatre activistes independentistes han passat unes hores a la comissaria de la Guàrdia Civil de Lleida i se'ls acusa de desordres i danys. Al migdia els CDR han convocat una concentració davant la comissaria per demanar la posada en llibertat dels detinguts. Hi ha assistit mig centenar de persones, que s'han concentrat al descampat de davant amb pancartes, estelades i amb consignes en contra de la repressió policial, al costat d'un nodrit desplegament policial de la Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra.

