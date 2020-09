En marxa la manifestació més atípica de la Diada

En marxa la Diada més atípica dels darrers anys, marcada per la pandèmia i per les distàncies i les mascaretes imposades per la urgència sanitària. La mobilització convocada per l'ANC, de petit format, té com a epicentre la plaça Letamendi de Barcelona, en ple Eixample, davant la seu de l'Agència Tributària a Catalunya i té 131 rèpliques davant d'edificis de l'Estat en una vuitantena de municipis. Una celebració territorialitzada i impregnada per l'emergència sanitària, que ha fet que s'hagi limitat a només 59.500 persones arreu del país l'accés als actes previstos. La Diada d'enguany, allunyada de la presència massiva per primera vegada des del 2012, se celebra a les portes de la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, al Tribunal Suprem.És, també, la tercera celebració de l'Onze de Setembre amb presos i exiliats. La Diada del 2018 va centrar-se en la petició de llibertat dels represaliats a les portes de l'inici del judici, i la de l'any passat es va dur a terme quan quedaven tan sols unes setmanes perquè se'n fes pública la sentència. Enguany, també per tercera edició consecutiva, l'independentisme continua buscant un rumb comú després dels fets de la tardor del 2017, que impregnen el debat -i també els retrets- entre partits i entitats.Al matí, en un acte propi al Passeig Lluís Companys i amb l'Arc de Triomf com a teló de fons, Òmnium ha aplegat el sobiranisme en la denúncia de la repressió . Mauri ha plantejat al govern espanyol que l'única decisió possible per resoldre el conflicte polític és "amnistia o amnistia", i ha recordat que els presos porten més temps privats de llibertat amb Pedro Sánchez que amb Mariano Rajoy a la Moncloa. Òmnium ha volgut tenir un record per als 2.850 represaliats per l'Estat, i han comptat amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, en un moment del matí.Abans, Torra ha protagonitzat l'ofrena floral al monument a Rafel de Casanova al costat del vicepresident Pere Aragonès i de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. Com a portaveu del Govern, Budó ha demanat una solució política al conflicte -la Moncloa i la Generalitat ja treballen en la segona trobada de la taula de diàleg, que s'hauria de celebrar a Barcelona- i els representants de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC han fet una crida a la reflexió ara que s'acosta el debat de política general i, sobretot, la vista al Suprem sobre la inhabilitació de Torra, prevista per dijous vinent.Al llarg de la setmana s'ha desencadenat el debat sobre què fer quan el president sigui desposseït del càrrec. La CUP, tal com va avançar NacióDigital , proposa combinar una presidència simbòlica amb pactar la data de les eleccions, i ERC insisteix - ho feia Oriol Junqueras en una entrevista aquesta setmana en aquest diari - en acordar els propers passos amb JxCat. De moment, el Govern assenyala que la decisió serà competència exclusiva de Torra, que la setmana passada va remodelar el Govern , una maniobra que ha allunyat les eleccions previsiblement fins a principis del 2021

